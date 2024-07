Stellantis è leader di mercato per i veicoli commerciali in Germania nella prima metà del 2024

Stellantis ha registrato una crescita significativa nel business dei veicoli commerciali nella prima metà del 2024 e ha ampliato la propria leadership di mercato. Nel mese di giugno, in particolare, Pro One, la divisione furgoni multimarca di Stellantis, ha registrato ottimi risultati, soprattutto grazie all’eccellente sviluppo del marchio tedesco Opel.

Secondo i dati interni preliminari, nel mese precedente sono stati immatricolati quasi 9.000 veicoli commerciali leggeri dei marchi Stellantis: un aumento di oltre l’80 per cento e il miglior risultato mensile dal 2013. La quota di mercato cumulativa è stata del 25,7 per cento.

La sola Opel ha registrato quasi 4.000 nuove immatricolazioni nel mese di giugno, con un incremento del 163 per cento. Grazie a questo sviluppo positivo la quota di mercato è salita di ben 5 punti percentuali attestandosi all’11,3 per cento. Citroën (quasi 1.800 immatricolazioni, +98 per cento e quota di mercato del 5,1 per cento) ha addirittura ottenuto il suo miglior risultato mensile dal 2001. Anche Peugeot – ben 1.600 vendite (+121 per cento) e una quota di mercato del 4,7 per cento – ha registrato una crescita a tre cifre.

Con questo forte slancio finale alla fine della prima metà dell’anno, Stellantis Pro One ha ampliato la sua posizione di leader in Germania: con ben 36 mila nuove immatricolazioni (+45 per cento), la divisione ha raggiunto una quota di mercato del 23,5 per cento – 3,9 per cento punti in più rispetto alla stessa metà dell’anno precedente – e tornava ad essere il chiaro numero uno in Germania.

“Possiamo guardare indietro a una prima metà dell’anno molto forte”, ha affermato Pascal Martens, capo di Stellantis Pro One in Germania. “E siamo fiduciosi di poter mantenere la nostra posizione di leader di mercato nella seconda metà dell’anno. Perché abbiamo ottimi prodotti e vogliamo continuare a crescere insieme ai nostri partner commerciali”.