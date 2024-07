Fiat Grande Panda: quando si apriranno gli ordini?

Fiat Grande Panda è stata presentata ufficialmente lo scorso 11 luglio dopo che Fiat aveva diffuso nelle settimane precedenti le prime immagini ufficiali del nuovo modello. Ormai l’auto non ha più segreti. Sappiamo come è fatta sia all’esterno che all’interno e che avrà due versioni: l’ibrida che partirà da poco meno di 19 mila euro è sarà full optional e l’elettrica che dovrebbe costare intorno ai 24 mila euro.

Dopo la presentazione di Fiat Grande Panda si attende l’apertura degli ordini con i prezzi ufficiali

Al momento dunque l’unica cosa che non sappiamo ancora di Fiat Grande Panda è quando si apriranno gli ordini e soprattutto quando arriveranno in concessionaria i primi esemplari di questo modello. E’ probabile che questi si apriranno a settembre con l’arrivo del veicolo nelle concessionarie in autunno. Per quanto riguarda le prime consegne ipotizziamo che avverranno tra la fine dell’anno e gli inizi del 2025.

Ricordiamo che Fiat Grande Panda viene prodotta a Kragujevac in Serbia dove in futuro dovrebbe essere prodotto anche un secondo modello forse sempre di Fiat. Questa auto darà origine ad una nuova famiglia di auto da cui deriveranno le nuove Fiat Multipla e Fastback che vedremo rispettivamente nel 2025 e nel 2026.

Fiat Grande Panda nascerà su piattaforma smart car di Stellantis e beneficerà di batterie LFP che consentiranno a Fiat di proporla ad un prezzo interessante anche nella versione elettrica. A primo impatto la vettura sembra essere stata gradita da molti clienti in Italia e anche fuori. Si spera ovviamente che questo interesse si possa tradurre in un gran numero di ordini dato che Fiat punta forte su questa auto per conquistare importanti quote di mercato.