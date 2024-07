Jeep Avenger protagonista al 105 XMasters 2024

Dal 13 luglio a Senigallia (AN) è in corso la tredicesima edizione estiva del 105 XMasters, un evento che si concluderà domenica 21. Per ben 9 giorni l’evento si caratterizzerà per una serie di sfide, musica, sport e intrattenimento sulla sabbia. Il Village, si estende su 40.000 mq, garantendo l’opportunità di scoprire e provare più di 30 diversi sport. Il marchio Jeep è presente con il suo impegno decennale verso la libertà a zero emissioni. Questo impegno unisce l’attenzione per l’ambiente con i valori storici del marchio, quali autenticità, avventura, libertà e passione.

Il marchio Jeep sarà presente con Avenger e gli altri modelli della sua gamma ai 105 XMasters

Il pubblico ha risposto positivamente all’impegno di Jeep premiando sul mercato italiano le tecnologie avanzate presenti nei SUV del marchio. Ad esempio, la tecnologia 4xe Plug-In Hybrid equipaggiata sui modelli Jeep ha ottenuto grande successo. Jeep Renegade 4xe è il B-SUV Plug-In Hybrid più venduto in Italia nel primo semestre del 2024, mentre il Jeep Avenger nella sua versione completamente elettrica ha conquistato il titolo di B-SUV elettrico più venduto sia nel mese di giugno, sia nel primo semestre dell’anno. Considerando tutte le varianti di motorizzazione, comprese quelle termiche e e-Hybrid, Avenger è stato il SUV più venduto in assoluto in Italia nei primi sei mesi del 2024.

Insomma per la casa americana un’occasione sicuramente interessante per mostrare le capacità della sua gamma di auto ed in primis del recente Avenger che come vi abbiamo riportato in precedenza è il SUV più venduto in Italia nel primo semestre del 2024.