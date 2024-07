Jeep Avenger è il SUV più venduto in Italia nei primi sei mesi del 2024

Arrivano ottime notizie per Jeep Avenger. Secondo i dati ufficiali rivelati nelle scorse ore da Dataforce, il recente modello di Jeep è stato il SUV più venduto in assoluto nel nostro paese nei primi sei mesi dell’anno. Questo risultato tra l’altro tiene conto di ogni tipo di motorizzazione. Ovviamente anche nel segmento dei B-SUV risulta essere il veicolo più venduto.

Nei primi sei mesi dell’anno Jeep Avenger è il SUV più venduto in Italia

Jeep ha ottenuto una quota di mercato in Italia del 4,4 per cento nei primi 6 mesi dell’anno. Questo dato permette alla casa amerciana di Stellantis di rimanere saldamente nella top ten dei marchi di auto più popolari nel nostro paese. Una grossa fetta di merito in questo risultato lo ha proprio Jeep Avenger che fin da subito ha registrato una accoglienza davvero notevole tra i clienti di Jeep in Italia. Rimanendo nel segmento B comunque anche Jeep Renegade si sta comportando molto bene,

Novella Varzi, Managing Director di Jeep Italia, ha dichiarato: “Jeep continua a confermare la propria leadership nel mercato automobilistico italiano, consolidando la sua posizione nella top ten con una quota del 4,4% nel primo semestre del 2024. Siamo particolarmente orgogliosi dei risultati positivi ottenuti da Jeep Avenger, il SUV più venduto d’Italia, che riflette con successo la nostra strategia di offrire SUV capaci di combinare innovazione, prestazioni e sostenibilità. E non a caso anche la variante 100% elettrica è leader”.

“Come da approccio Jeep, giriamo la boa del 2024 consapevoli dei nostri risultati, ma pronti ad abbracciare nuove sfide: il vero successo, per noi, è soddisfare le esigenze di una clientela sempre più esigente e attenta all’ambiente. Guardiamo con fiducia al futuro, impegnati a mantenere il marchio Jeep ai vertici dell’industry, grazie all’impegno del mio team e della rete dei concessionari italiani, un riferimento quantomai importante in questo momento di transizione energetica”.

Ovviamente questi risultati fanno ben sperare anche per la seconda metà dell’anno che potrebbe essere ricca di soddisfazioni per la casa automobilistica americana in Italia. Vedremo dunque che novità ci saranno e soprattutto se Jeep Avenger continuerà a macinare vendite come sta facendo attualmente.