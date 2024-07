DS Automobiles pronta a concludere nel migliore dei modi la decima stagione di Formula E a Londra

Questo week end Londra ospiterà le due tornate finali della decima stagione di Formula E. Il circuito ExCel di Londra accoglierà i 22 piloti per il quarto anno consecutivo, offrendo uno scenario unico grazie al tratto al chiuso situato all’interno del centro espositivo. L’evento promette di essere ricco di azione e sorprese, con i piloti pronti a dare il massimo per concludere la stagione nel migliore dei modi. Dopo 14 gare aspramente combattute negli ultimi sei mesi, con una qualità competitiva più alta che mai, DS Automobiles e Penske Autosport si presentano a Londra al terzo posto nel campionato dei team.

A Londra ultimo atto della stagione 10 di Formula E: DS Automobiles è pronta

Nella classifica piloti, Jean-Eric Vergne – unico due volte campione di Formula E – è attualmente in sesta posizione, a soli 28 punti dal podio provvisorio. Il suo compagno di scuderia, Stoffel Vandoorne, vincitore della serie nel 2022, è attualmente al decimo posto prima della doppia gara conclusiva della stagione.

DS Automobiles, che ha ottenuto due doppi titoli nel 2019 e nel 2020, mira a mantenere la sua posizione sia nel campionato dei team che nella classifica costruttori. Per raggiungere questo obiettivo, il marchio premium francese farà affidamento sul talento dei suoi piloti e sulla sua avanzata tecnologia elettrica. Le due gare finali della Stagione 10 di Formula E prenderanno il via sabato e domenica alle 18:00.

Eugenio Franzetti, Direttore di DS Performance, ha dichiarato: “Dopo gli ottimi risultati di Portland, siamo impazienti di tornare in pista e difendere la nostra attuale posizione sul podio in questa decima stagione. Come sempre, la finale di Londra si preannuncia estremamente intensa, con un susseguirsi di battaglie tra i leader. Sono certo che saremo al centro dell’azione. Ci sono ancora 94 punti in palio per i team e DS Penske è più motivata che mai a lottare per conquistarne il maggior numero possibile. Un terzo posto sul podio alla fine dell’anno rappresenterebbe un segnale di progresso positivo rispetto all’anno scorso, quindi questo è sicuramente il nostro obiettivo!”