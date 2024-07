Alfa Romeo Junior: grande successo per il Roadshow italiano

La scorsa settimana è terminato il roadshow dedicato ad Alfa Romeo Junior, una straordinaria iniziativa che ha permesso a un pubblico selezionato dalle concessionarie ufficiali Alfa Romeo di conoscere in anteprima il modello che segna il ritorno del marchio italiano nel segmento B, il più rilevante in Italia e in Europa. Dal 12 giugno al 12 luglio, il progetto ha coinvolto 49 showroom Alfa Romeo, attirando circa 9.000 partecipanti.

Si è concluso in Italia il roadshow di presentazione di Alfa Romeo Junior: grande successo per il SUV

Coloro che hanno preso parte a questi eventi hanno potuto vivere un’esperienza immersiva attraverso appuntamenti dedicati “one to one” e una serata speciale con il reveal di Alfa Romeo Junior. Gli ospiti hanno sperimentato l’atmosfera dei più famosi Club internazionali, avvolti dalla musica avvincente di un DJ set appositamente allestito e da un suggestivo gioco di luci e ombre nei colori simbolo del marchio italiano, rosso e nero. L’esperienza è culminata con il debutto della versione 100% elettrica, con una livrea rossa, esposta al centro di un’installazione tecnologica che ha messo in risalto le linee sinuose del nuovo modello.

La calorosa partecipazione agli eventi ha evidenziato il forte senso di appartenenza alla Tribe Alfa Romeo, dimostrando una perfetta integrazione tra il brand, i dealer, i clienti e tutti gli automobilisti interessati alla Junior, desiderosi di entrare a far parte della comunità del Biscione.

Ad ogni tappa del tour italiano, il pubblico ha avuto l’opportunità di ricevere informazioni dettagliate su Junior Ibrida e Junior Elettrica, le due nuove versioni di ingresso dotate rispettivamente di motorizzazioni ibrida da 136 CV ed elettrica da 156 CV. Inoltre, è stata presentata l’esclusiva JUNIOR VELOCE, la versione di lancio top di gamma che combina sportività, tecnologia e comfort in una configurazione unica, equipaggiata con una selezione dei migliori contenuti offerti in gamma.

Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia, ha espresso grande soddisfazione per l’accoglienza riservata alla Junior durante il tour nazionale, evidenziando che il ritorno del marchio in questo segmento fosse molto atteso. Ha inoltre anticipato che la versione Veloce da 280 CV, completamente elettrica, rappresenta l’apice della sportività nella gamma. Recentemente, questa versione è stata protagonista di una prova dinamica adrenalinica pre-omologazione presso l’iconico Proving Ground di Balocco, ricevendo giudizi molto positivi dagli esperti internazionali. In particolare, è stato apprezzato il perfetto bilanciamento tra prestazioni di classe superiore e elevato comfort nella guida quotidiana, frutto dell’impegno della squadra di ingegneri Alfa Romeo, famosa per progetti unici come 4C, 8C, Giulia & Stelvio Quadrifoglio, e Giulia GTA.