Fiat Grande Panda potrebbe arrivare anche in America

Fiat ieri ha celebrato il suo 125° anniversario svelando la nuova Fiat 500e Giorgio Armani e rilasciando ulteriori dettagli sulla nuova Fiat Grande Panda. Quest’ultima è il primo membro di una “nuova famiglia globale” e a quanto pare è “in fase di studio” per essere commercializzata anche in Nord America.

Fiat non esclude di commercializzare in futuro Fiat Grande Panda anche nel mercato auto degli Stati Uniti

Dunque si conferma l’intenzione di Fiat di trasformarsi un vero e proprio marchio globale lanciando sul mercato veicoli che possano andare bene davvero per tutti i mercati. Fiat Grande Panda sarà venduta in almeno 3 continenti e prodotta in altrettante aree del mondo. In Nord Africa, Europa e Sud America la sua presenza è sicura. Ma come abbiamo detto poc’anzi la possibilità di vedere questa auto in Nord America e in altre aree del mondo ci sono e sono concrete.

Fiat Grande Panda dovrebbe costare poco menod i 19 mila euro nella sua versione ibrida mentre l’elettrica non costerà più di 24.900 euro. Il listino prezzi ufficiali verrà comunque comunicato in un secondo momento quando si apriranno gli ordini e saranno specificati i tempi di consegna delle prime unità.

Per l’Europa Fiat Grande Panda sarà prodotta a Kragujevac in Serbia mentre in America Latina l’auto potrebbe cambiare nome diventando la nuova Fiat Argo. Ieri sono stati mostrati per la prima volta anche gli interni della nuova auto da cui deriveranno varie altre vetture tra cui la nuova Fiat Multipla, la nuova Fastback e un pickup che prenderà il posto di Strada e sarà venduto anche in Europa. La prima la vedremo nel 2025, la seconda nel 2026 e la terza nel 2027. Vedremo dunque nei prossimi giorni quali altri aggiornamenti arriveranno a proposito dello sbarco sul mercato di questa auto.