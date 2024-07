Fiat 500e Giorgio Armani è stata svelata in occasione del 125 ° anniversario di Fiat

In occasione del 125 ° anniversario di Fiat è stata svelata la nuova Fiat 500e Giorgio Armani. I due marchi italiani riconosciuti a livello mondiale, che avevano già collaborato nel 2020 con il lancio di un’esclusiva 500e one-off, hanno unito le forze per creare quella che potrebbe essere la migliore espressione del Made in Italy su 4 ruote: la Fiat 500e Giorgio Armani. Mai due icone, che rappresentano il design, lo stile, l’artigianalità, l’ingegno e il successo italiano in tutto il mondo, si sono unite per creare un vero e proprio “instant classic”.

In occasione del 125° anniversario di FIAT, è stata presentata la nuova FIAT 500e Giorgio Armani

Come suggerisce lo spot trasmesso per la prima volta durante l’evento, è un’auto da indossare, non da guidare, e un omaggio alla maestria del Centro Stile FIAT di Torino e del Centro Stile Armani. I designer di entrambe le aziende hanno lavorato a stretto contatto per mesi per distillare le anime dei due marchi in un’unica opera. La stessa quantità di attenzione ai dettagli e cura per i materiali, i colori e lo stile sono stati impiegati in una nuova auto o in una nuova collezione di moda. Ora, FIAT e Giorgio Armani sono scesi in passerella insieme su “La Pista 500” con la nuova 500e Giorgio Armani.

Questo livello di artigianalità, trattamento e dettaglio è raro in questo segmento, ma non in una 500, che incarna il Made in Italy e l’eccellenza italiana. Queste caratteristiche acquisiscono ancora più significato e valore perché sono state sviluppate in collaborazione con il più grande nome della moda italiana.

Prodotta con orgoglio nello stabilimento FIAT Mirafiori di Torino, la nuova 500e Giorgio Armani è disponibile esclusivamente nella versione hatchback, che riflette l’eleganza ineguagliabile di Giorgio Armani ed esprime la personalità audace della Fiat 500e.

Per la 500e Giorgio Armani sono stati creati due colori unici ed esclusivi: il Dark Green micinalizzato, un colore contemporaneo e tecnico che rispecchia fortemente lo stile e il gusto di Giorgio Armani e il Greige ceramico, un colore estremamente sofisticato e raffinato. Questa tonalità inventata da Armani fonde il grigio e il beige, dando origine sia alla tonalità che al suo nome unico.

Per quanto riguarda gli esterni, gli stilisti italiani hanno puntato a ridurre contrasti e decorazioni per ottenere un effetto più monocromatico: puro, essenziale e in linea con lo stile Armani. La caratteristica principale degli esterni sono le ruote, che sono state progettate esclusivamente per rappresentare il logo GA in scala macro. Diventano le stelle della vettura e la fanno risaltare da lontano.

Il design specifico enfatizza fortemente la collaborazione, migliorando al contempo le prestazioni aerodinamiche grazie alla superficie leggermente 3D. L’effetto anodizzato bicolore brunito caldo e le leggere scanalature laterali lo rendono estremamente raffinato.

Gli interni mettono in mostra la meticolosa artigianalità, con cuciture a chevron e motivi tridimensionali sugli inserti centrali dei sedili che ricordano le tecniche sartoriali classiche. I materiali all’interno del veicolo sono eleganti e di altissima qualità. Possono essere abbinati a lavorazioni innovative e tecniche come il legno tagliato al laser che riveste l’inserto della plancia, morbido e avvolgente come un tessuto lussuoso o abbinato a soluzioni altamente artigianali come i ricami intricati.

La nuova Fiat 500e Giorgio Armani si distingue per il logo del Maestro milanese sui cerchi e sul sedile, mentre la firma dello stilista italiano compare sulla plancia, sull’interno delle portiere e sul lunotto posteriore. L’auto include fari Full LED Infinity Design e un tetto in vetro. Per quanto riguarda la tecnologia, il veicolo è dotato di un sistema audio JBL premium, display TFT da 7″, touch screen NAV da 10,25″, radio DAB e Wireless CarPlay / Android Auto.

La Fiat 500e Giorgio Armani è disponibile con un motore elettrico da 87 kW e 118 CV, con un’autonomia fino a 320 km nel ciclo combinato WLTP. Inoltre, è dotata del sistema ADAS più avanzato e dispone di un sistema di guida assistita di Livello 2. In linea con la missione del brand di promuovere il Made in Italy a livello globale, l’edizione limitata sarà venduta in Europa, Nord America, Medio Oriente e Africa, Giappone e Australia a partire dal prossimo anno.