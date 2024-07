Fiat festeggia i suoi primi 125 anni e sorride al futuro

Si è appena concluso l’evento “Smiling to the Future” per il 125 ° anniversario della FIAT presso il Lingotto di Torino. La cerimonia è stata sia la celebrazione di un traguardo che poche case automobilistiche raggiungono, sia l’inizio di un nuovo capitolo nella lunga storia di successi, rilevanza sociale e leadership del marchio, tutti alimentati da un approccio incentrato sul cliente.

La Pista 500 del Lingotto di Torino ha ospitato la cerimonia “Smiling to the Future” per il 125 ° anniversario di Fiat

All’importante evento hanno partecipato membri della stampa internazionale, rappresentanti delle istituzioni pubbliche, tra cui il Ministro per l’Impresa e il Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, Vice Presidente del Senato, Sen. Licia Ronzulli, Presidente della Commissione per le Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati, On. Alberto Luigi Gusmeroli, Presidente della Regione, Alberto Cirio, Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e il top management del Gruppo Stellantis: John Elkann, Presidente di Stellantis, Carlos Tavares, CEO di Stellantis, e Olivier Francois, CEO Fiat e CMO di Stellantis.

Olivier Francois, CEO di FIAT e Chief Marketing Officer di Stellantis Global , ha dichiarato: “FIAT è sinonimo di rilevanza sociale da 125 anni, offrendo ai nostri clienti ciò di cui hanno realmente bisogno in base ai tempi in cui vivono. E i nostri clienti vogliono city car iconiche e accessibili; compatte economiche e inclusive; mobilità familiare; veicoli commerciali e, ultimo ma non meno importante, Abarth per il divertimento quotidiano, che è esattamente ciò che offre FIAT. Attualmente abbiamo lanciato il ritorno di FIAT al mainstream globale basato su 3 pilastri: design e sviluppo italiani, piattaforma globale e rilevanza locale, e la Grande Panda è il primo membro della nostra nuova famiglia globale. Pertanto, nel prossimo decennio, avremo l’offerta giusta per ogni cliente. Perché il cliente è al centro di tutto per noi”.

John Elkann, Presidente di Stellantis, ha dichiarato: “Fiat è nata nel 1899 dalla passione per il progresso. È stata tra le poche aziende che sono riuscite a passare da una fase artigianale a quella industriale. Ha rappresentato la libertà di muoversi ovunque per milioni di persone, e di farlo con stile. Per 125 anni non abbiamo mai smesso di lavorare, di cercare soluzioni, di credere nel nostro futuro e di difendere tenacemente ciò che abbiamo costruito. Vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile che quella startup torinese diventasse oggi Stellantis, una delle più grandi case automobilistiche al mondo.”

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha dichiarato: “Sono lieto di essere nella casa della Fiat a Torino per celebrare 125 anni e condividere l’emozione di un momento del genere con tutti gli stakeholder. Come uno dei marchi più iconici della nostra costellazione Stellantis, Fiat porta il vero sapore italiano nel cuore dei nostri clienti in tutto il mondo. Per il terzo anno consecutivo, la casa torinese è il marchio numero uno di Stellantis in termini di volume. È leader in quattro mercati nazionali in tutto il pianeta: Italia, Brasile, Turchia e Algeria. Guida la carica per offrire una mobilità pulita, sicura e conveniente ai cittadini di tutto il mondo. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno così caro Fiat da generazioni e lavorano duramente ogni giorno per garantire altri 125 anni di ricca storia. Il team Fiat condivide la stessa passione e lo stesso desiderio di far sempre sorridere i nostri clienti”.

L’11 luglio 1899 a Torino venne firmato l’atto costitutivo della “Società Anonima Fabbrica Italiana di Automobili – Torino”. Oggi, dopo aver prodotto milioni di auto, un filo conduttore collega il passato del marchio al presente e al futuro: un modo specifico di intendere l’auto che contraddistingue il marchio a livello mondiale ancora oggi e che ha portato a prodotti che semplificano la vita di tutti i giorni e portano gioia nelle strade del mondo. Ospite speciale della celebrazione è la 500e Giorgio Armani, la raffinata edizione limitata che sarà distribuita a livello globale e che unirà l’eccellenza italiana all’ecosostenibilità.

L’evento ha visto protagonista anche la Fiat Grande Panda, il nuovo modello globale che darà il via alla nuova era del marchio italiano e il primo di una nuova generazione di veicoli FIAT. Inoltre, l’evento ha presentato in anteprima le prime immagini reali di altri due modelli della nuova famiglia globale, un SUV e una fastback, presentati lo scorso febbraio come concept e ora in una fase avanzata di sviluppo e il cui lancio è previsto negli anni successivi.

Le celebrazioni tenutesi a Torino si sono concluse con una spettacolare sfilata di veicoli FIAT classici e contemporanei, suddivisi in gruppi (icone, city car, compatte, familiari e veicoli commerciali leggeri) che si sono esibiti sulla leggendaria pista del Lingotto per mostrare il patrimonio tecnologico e storico del marchio italiano globale. Inoltre, fin dalle sue origini, FIAT ha dimostrato una forte propensione all’internazionalità, con modelli prodotti in tutto il mondo, pur mantenendo il cuore e l’anima nel capoluogo piemontese dove è stata fondata. E oggi con la Grande Panda, grazie alla sinergia e alle opportunità fornite dal Gruppo Stellantis, è arrivata una nuova stagione per FIAT che sarà caratterizzata da inclusività, ingegno, stile italiano e spirito globale.