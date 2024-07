Stellantis: a Detroit i residenti protestano ancora contro la fabbrica del gruppo

Negli ultimi mesi le lamentele dei residenti circa gli odori di vernice provenienti dallo stabilimento di assemblaggio Mack di Stellantis a Detroit hanno continuato a giungere all’agenzia ambientale dello Stato. Il programma di assistenza aerea del Dipartimento per l’ambiente, i grandi laghi e l’energia del Michigan ha ricevuto segnalazioni di odori dalla struttura di East Detroit per almeno una dozzina di giorni dall’inizio di aprile all’inizio di luglio. Tra questi, i residenti lamentavano “forte odore di vernice”, “fortissimo odore di vernice” e “fumi di vernice”.

I forti odori provenienti dalla fabbrica di Stellantis a Detroit sono ancora causa di lamentele per gli abitanti del quartiere

“L’odore c’è sempre, ma oggi è sgradevole”, si legge in un rapporto di aprile. Secondo quanto riportato dai registri, gli investigatori dell’EGLE hanno risposto a numerose chiamate e messaggi dei vicini, ma hanno rilevato solo una “leggera intensità” di odori in un caso ad aprile, che secondo le autorità non ha raggiunto il livello di violazione della qualità dell’aria.

Tre anni dopo che Stellantis ha terminato l’ampliamento dello stabilimento in cui ora viene prodotto il SUV Jeep Grand Cherokee, e un anno dopo che l’azienda ha installato ulteriori apparecchiature per le emissioni destinate ad abbattere gli odori del reparto verniciatura e prevenire ulteriori violazioni della qualità dell’aria, i residenti delle vicinanze continuano a segnalare problemi. Verso la fine del 2021, i residenti della zona hanno presentato un reclamo all’EPA ai sensi del Titolo VI del Civil Rights Act, denunciando permessi ambientali discriminatori da parte degli enti di regolamentazione statali, che avevano consentito l’espansione e le emissioni dell’impianto e danneggiato il quartiere.



Una portavoce dell’EGLE, Jill Greenberg, ha affermato che l’agenzia è impegnata a collaborare con l’Office of External Civil Rights Compliance dell’EPA per risolvere il reclamo presentato dai residenti, ma ha rifiutato di dire di più poiché le trattative sono riservate. Non ha affrontato specificamente le preoccupazioni di Tlaib circa l’esclusione dei residenti dal processo di negoziazione. Un portavoce di Stellantis, Jodi Tinson, ha dichiarato in una nota che diverse agenzie hanno riscontrato che la qualità dell’aria nelle vicinanze “soddisfa tutti gli standard di screening sanitari ed è ben al di sotto dei livelli considerati dannosi secondo gli standard federali applicabili e i livelli di screening delle sostanze tossiche nell’aria del Michigan”.

Ha aggiunto che il monitoraggio della qualità dell’aria ambiente in loco mostra che l’aria del quartiere è “in linea con quella di altre aree della città”. Tinson ha anche sottolineato che EGLE ha risposto ai reclami relativi agli odori e “non ha confermato un odore fastidioso”, e che l’azienda monitora anche gli odori. Altri miglioramenti per il quartiere sono stati apportati anche grazie a un accordo sui benefici per la comunità di Stellantis con la città, ha osservato Tinson, tra cui 1,8 milioni di dollari in sovvenzioni per la riparazione delle case e uno sforzo congiunto con l’autorità di riqualificazione dei quartieri poveri di Detroit per fornire ulteriori sovvenzioni per la riparazione ai proprietari di case.