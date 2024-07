Fiat Grande Panda: tra due giorni il debutto ufficiale, ecco cosa verrà svelato

Fiat Grande Panda si è mostrata nelle scorse settimane con le prime immagini ufficiali pubblicate dalla stessa Fiat. Il prossimo 11 luglio in occasione dei festeggiamenti per i 125 anni di Fiat, la casa torinese presenterà ufficialmente la nuova vettura che come sappiamo sarà prodotta presso lo stabilimento di Kragujevac in Serbia dove un tempo veniva prodotta la Fiat 500L.

L’11 luglio la presentazione ufficiale di Fiat Grande Panda, non ci saranno più segreti

Con il debutto ufficiale di Fiat Grande Panda finalmente conosceremo tutti i dettagli relativi al nuovo modello. Quindi conosceremo allestimenti, gamma di motori e probabilmente anche i prezzi. Inoltre finalmente saranno svelati anche gli interni del modello che per il momento sono stati mostrati solo di sfuggita.

Molto probabilmente con la presentazione ufficiale di Fiat Grande Panda a Torino tra due giorni si apriranno anche gli ordini della versione di lancio o quantomeno sapremo quando esattamente questi partiranno. Sapremo anche quando avverranno le prime consegne della nuova vettura che per un bel po’ di anni coesisterà nella gamma di Fiat con l’attuale versione di Panda confermata presso lo stabilimento di Pomigliano almeno fino al 2029.

Infine sapremo anche se Fiat Grande Panda avrà davvero questo nome o se alla fine le verrà dato un altra denominazione. Qualcuno ipotizza che semplicemente l’auto possa essere chiamata nuova Panda. Vedremo dunque che novità arriveranno quando tra circa 48 ore la vettura sarà finalmente presentata a Torino dalla principale casa automobilistica italiana. Ricordiamo che questa auto darà origine ad una nuova gamma da cui deriveranno la nuova Multipla, la Panda Fastback, un pickup e anche un camper.