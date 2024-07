Ram, crescita eccezionale in Brasile nella prima metà del 2024

Momento di festeggiare per Ram Trucks che sta collezionando importanti risultati, specie dopo la chiusura della prima metà di questo 2024. Il marchio americano, interno a Stellantis, ha continuato la sua straordinaria ascesa nel mercato automobilistico brasiliano, in particolare nel segmento dei veicoli premium, quelli più prestigiosi e redditizi. I primi sei mesi del 2024 sono stati segnati da una grandissima crescita del marchio.

Le strategie del marchio hanno portato a risultati significativi, portando la sua leadership a innalzarsi in un contesto, quello in Brasile, che in quanto a SUV e Pick-up è da molti anni altamente competitivo. Nel primo semestre del 2024, Ram ha registrato vendite eccezionali, raggiungendo un totale di 14.717 veicoli venduti. Il dato rappresenta un aumento notevole, corrispondente al +218% rispetto allo stesso periodo del 2023. Non può che essere una chiara testimonianza della crescente popolarità del marchio tra i consumatori brasiliani.

Ram ora detiene una quota rilevante del 7% nel mercato dei pick-up e si è assicurata l’1,4% del mercato complessivo dei veicoli. Giugno, inoltre, è stato un mese particolarmente favorevole per Ram Trucks, con vendite che hanno toccato nuovi massimi storici. Il marchio ha venduto 2.836 pick-up durante il mese, registrando una crescita impressionante del 358% rispetto a giugno dell’anno precedente. Questo risultato mensile si è tradotto in una quota di questo dato temporale dell’1,4% del mercato automobilistico brasiliano complessivo e in una notevole quota dell’8,1% nel segmento dei pick-up.

Sono numeri impressionati quelli snocciolati dai dati in possesso del marchio. Il modello Rampage è stato fondamentale per il successo di Ram, dato che questo modello ha guidato costantemente le vendite e ha stabilito nuovi record fin dal suo lancio. Nei primi sei mesi dell’anno, Ram ha venduto 113.000 unità del pick-up Rampage, di cui 1.968 solo nel mese di giugno.

Il modello non solo è diventato il più venduto del marchio, ma ha anche permesso al marchio di superare le vendite totali di veicoli dell’intero 2022. L’espansione del brand in Brasile è stata ulteriormente sostenuta dal momento in cui è stata decisa l’introduzione del Rampage poco più di un anno fa. L’arrivo di questo pick-up ha rappresentato un momento cruciale per il marchio. Eccezionale risposta del pubblico, con crescita della presenza del marchio sul mercato e dell’appeal per i consumatori.

Al momento, Ram opera con una vasta rete di 126 concessionarie in tutto il Brasile che consente una facile accessibilità da parte dei potenziali acquirenti e grande capacità di assistenza ai clienti.