DS Automobiles presenterà una show car unica al concorso Chantilly Arts & Elegance Richard Mille

DS Automobiles partecipa all’evento Chantilly Arts & Élégance Richard Mille a nord di Parigi sin dalla sua première nel 2014. Ancora oggi il marchio premium parigino ha vinto numerosi premi al Castello di Chantilly. Tra questi figurano l’ambito trofeo “Best Of Show” per lo studio di design DS E-Tense (2016), il premio per l’innovazione per la futuristica concept car ad alimentazione elettrica DS E-Tense Performance (2022) e diverse vittorie al Concours d’Élégance. per i modelli classici DS (2015) e SM (2015 e 2022).

Dal 12 al 15 settembre 2024: DS Automobiles presenterà una show car unica al Castello di Chantilly, vicino a Parigi

DS Automobiles ha regolarmente presentato spettacolari show car al Castello di Chantilly e al parco progettato da André Le Nôtre. Al prossimo Chantilly Arts & Élégance Richard Mille (dal 12 al 15 settembre 2024), DS Automobiles presenterà uno studio di design completamente nuovo, i dettagli sono al momento confidenziali.

Chantilly Arts & Élégance Richard Mille continua la tradizione dei concorsi di bellezza automobilistici iniziata in Francia negli anni ’20. Hanno offerto a carrozzieri e stilisti un’opportunità unica per dimostrare le proprie capacità. Oltre alla competizione nel Castello di Chantilly, tra i luoghi più famosi figurano Villa d’Este sul Lago di Como in Italia e il campo da golf a Pebble Beach negli Stati Uniti.

A Chantilly Arts & Élégance Richard Mille, i visitatori possono aspettarsi veicoli classici da strada e da corsa, nonché numerosi studi di design spettacolari dei principali produttori che costruiscono un ponte tra passato e futuro. Tradizionalmente ogni show car è accompagnata da modelle che presentano le ultime creazioni di rinomate case di moda. Dunque ancora una volta il brand premium del gruppo Stellantis DS Automobiles sarà protagonista di questa manifestazione che si tiene nei pressi di Parigi. Vedremo dunque quali novità emergeranno in questa occasione per la casa automobilistica francese.