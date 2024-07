Ferrari Cavalcade 2024: bilancio di un evento speciale, con supercar da mille e una notte

Si è chiusa ieri, con successo, la Ferrari Cavalcade 2024. Il prestigioso evento, riservato ai clienti speciali della casa di Maranello, è andato in scena nel Nord Italia, regalando emozioni uniche ai partecipanti e al pubblico. Gran parte del merito è andato ai molti esemplari in serie limitata presenti ai nastri di partenza. La cosa non stupisce, visto che stiamo parlando dell’appuntamento più esclusivo dell’anno riservato ai possessori di supercar e hypercar del marchio.

Fra le 125 “rosse” al via, tante Daytona SP3, LaFerrari e LaFerrari Aperta, che hanno conquistato il cuore di tutti. Grande interesse anche per la SF90 XX Spider e per le diverse 812 Competizione e Competizione Aperta. In un quadro del genere era difficile per gli altri modelli guadagnare uno spazio di visibilità, ma le varie SF90 Stradale e Spider, 458 Speciale e 488 Pista sono riuscite nell’impresa.

Ancora una volta, per organizzare la Ferrari Cavalcade, la casa del “cavallino rampante” si è giovata della straordinaria professionalità del team di Canossa Events, che ha confermato la sua eccellente reputazione. I clienti più esclusivi del marchio, giunti in Italia da ogni parte del mondo, hanno potuto vivere un’esperienza unica, curata sin nei minimi dettagli. L’immersione nelle bellezze, nell’arte, nella storia e nella cultura, anche gastronomica, del Belpaese è avvenuta nel modo migliore che si potesse desiderare.

Tre le regioni interessate: Veneto, Trentino-Alto Adige ed Emilia Romagna. Il tutto nel segno della passione per le “rosse”. Queste ultime hanno catalizzato ovunque la scena, con lo splendore delle loro forme e con la magia delle loro sonorità meccaniche. Un vero universo delle delizie, non soltanto per chi ama le quattro ruote. Ricordiamo che Ferrari Cavalcade prese le mosse nell’ormai lontano 2011. Oggi continua ad essere l’evento clou del “cavallino rampante”. L’interesse nei suoi confronti si è sempre tenuto su livelli molto alti e continua ad esserlo ancora oggi. Del resto, una manifestazione al top come questa, non può che piacere ai grandi collezionisti del marchio.

Facile intuire le emozioni vissute dal pubblico alla vista di tanti gioielli Made in Italy, ciascuno dei quali sarebbe in grado di calamitare l’attenzione: figuriamoci tutti insieme e con numeri così rilevanti, specie sul fronte delle limited edition. Un vero piacere dei sensi, impossibile da dimenticare per chi lo ha vissuto, sia come pubblico che come partecipante. Bastano i video di accompagnamento al post per far capire di cosa stiamo parlando. Chapeau alla Ferrari e a Canossa Events.

