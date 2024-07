La speciale Alfa Romeo 156 di Umberto Agnelli è in vendita

Chi attualmente vuole un’auto davvero particolare, con un “curriculum” niente male, oltre che essere alla ricerca di un’auto usata italiana notevole, ha trovato pane per i suoi denti. Se l’obiettivo è quello di averne una economica, perfettamente conservata e non troppo comune, c’è un’occasione unica su AutoScout. Si tratta niente di meno che di un’Alfa Romeo appartenuta a una delle famiglie più ricche e influenti d’Italia.

L’auto in questione è un’Alfa Romeo 156 del 1998, precedentemente di proprietà di Umberto Agnelli, parte della rinomata famiglia che ha rappresentato un riferimento e continua ad avere un ruolo di rilievo nel mondo dell’impresa in Italia. Per comprendere di chi stiamo parlando, negli anni settanta, Umberto Agnelli fu senatore della Repubblica, alto dirigente della FIAT con il controllo su primarie imprese editoriali e sulla società calcistica torinese della Juventus.

Nel 1955 Umberto Agnelli venne eletto alla guida del club torinese, divenendo il più giovane ad assumere la massima carica dirigenziale nella storia della Juventus, ad appena ventidue anni. La sua guida portò a scelte di mercato e sportive che portarono a Torino la vittoria della Serie A e di due coppe nazionali consecutive dal 1958 al 1961.

Molti anni dopo, nel 1994, assunse una maggiore influenza sul club in qualità di presidente onorario durante il decennio seguente, periodo in cui i bianconeri vinsero altri cinque titoli di campione d’Italia, un’altra Coppa Italia, quattro Supercoppe italiane, una Coppa Intercontinentale, una UEFA Champions League, una Coppa Intertoto dell’UEFA e una Supercoppa UEFA, per un totale di 19 trofei ufficiali in 18 anni. È stato, infatti, inserito tra i dirigenti più titolati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e dalla Fondazione Museo del calcio di Coverciano nella Hall of Fame del calcio italiano.

L’Alfa Romeo di cui stiamo parlando è in vendita a Vercelli per 29.000 euro trattabili, con soli 76.000 chilometri percorsi. È dotata di cambio manuale, motore benzina da 190 CV, sedili riscaldati, interni in pelle e radiotelefono. Questa berlina del Biscione è l’unica 156 con motore Busso appartenuta agli Agnelli.

Questa Alfa Romeo 156 del 1998 con il suo basso chilometraggio e le sue condizioni quasi immacolate risulta praticamente nuova. Il suo passato illustre, come parte della flotta della famiglia Agnelli, in particolare di Umberto Agnelli, fratello di Gianni, la rende inevitabilmente molto speciale. L’auto si mostra con dettagli neri e blu lungo le fiancate, un dettaglio caratteristico delle auto personali della famiglia Agnelli.