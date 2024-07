Alfa Romeo E-SUV sarà prodotto a Cassino

Alfa Romeo E-SUV dovrebbe essere il quinto modello a far parte della gamma della casa automobilistica del Biscione dopo Junior, Tonale, Giulia e Stelvio. Il suo debutto è previsto nel corso del 2027. Nelle scorse ore parlando con la stampa al Balocco il CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato ha dichiarato che questo modello nascerà su piattaforma STLA large e che sarà prodotto presso lo stabilimento di Cassino insieme alle nuove Stelvio e Giulia.

Cassino sarà la casa del presunto Alfa Romeo E-SUV che arriverà nel 2027

Dunque vengono smentite le voci che volevano la produzione di Alfa Romeo E-SUV a Detroit negli Stati Uniti. Imparato ha confermato che le future auto del Biscione saranno tutte sviluppate e prodotte in Italia. Imparato per la verità non ha parlato di un SUV ma si è limitato a dire che si tratterà di un modello di segmento E che si collocherà al di sopra di Giulia e Stelvio nella gamma del Biscione. Questo veicolo a quanto pare avrà un design insolito difficilmente collocabile in una delle attuali categorie di mercato. Insomma pare proprio che questo modello possa essere una sorta di mix tra una berlina e un SUV sulla falsariga di quanto avverrà anche con la nuova Lancia Gamma.

Alfa Romeo E-SUV sarà dunque una vettura dalle dimensioni imponenti, dato che dovrebbe misurare qusi 5 metri di lunghezza ma con uno stile sportivo e aerodinamico ed un assetto ribassato. Insomma per essere un SUV sarà davvero molto molto sportivo e con prestazioni fuori dal comune.

Alfa Romeo E-SUV dovrebbe essere il modello della svolta per Alfa Romeo in mercati chiave quali quello americano e cinese. Grazie a questa auto le quote di mercato del brand del Biscione a livello globale dovrebbero aumentare e non di poco. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questa auto.