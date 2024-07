Fiat Fastback: in Brasile test finali per la versione ibrida

Fiat Pulse e Fiat Fastback saranno dotati del sistema ibrido Bio-Hybrid MHEV a 12 Volt. Il loro debutto è previsto per questo semestre, e i test sono attualmente in corso a ritmo serrato. Recentemente sono circolate su internet alcune foto spia del prototipo di Fastback avvistato in Brasile. Il sistema BSG sarà accoppiato al motore Turbo Flex 200 con trasmissione CVT.

Continuano i test sulla versione ibrida di Fiat Fastback che a breve debutterà

Il sistema Bio-Ibrido (MHEV) è dotato di un dispositivo elettrico multifunzionale che sostituisce sia l’alternatore che il motorino di avviamento. Questa apparecchiatura è in grado di fornire energia meccanica ed elettrica, generando coppia aggiuntiva per il motore termico del veicolo ed energia elettrica per caricare un’ulteriore batteria agli ioni di litio da 12 volt, che funziona in parallelo al sistema elettrico convenzionale del veicolo.

In Europa, il sistema a 12 V è utilizzato sulla Fiat Panda con motore 1.0 Firefly e cambio manuale a sei marce. Questo sistema MHEV, noto anche come BSG (Belt Starter Generator), è dotato di una batteria agli ioni di litio ad alta tensione da 12 Volt. Per funzionare insieme al motore Turbo 200 Flex e alla trasmissione CVT, il sistema richiede un nuovo alternatore e la sostituzione dei cavi elettrici. Il sistema BSG è collegato alla trasmissione CVT, e la batteria del sistema MHEV deve essere installata nel bagagliaio o sotto il sedile posteriore.

La tecnologia 12V BSG offre una potenza fino a 3KW, migliorando le prestazioni dei modelli Fiat Pulse e Fastback Bio-Hybrid, oltre a ridurre i consumi di carburante. Questa tecnologia contribuisce anche a ridurre le emissioni inquinanti, rispondendo alla fase successiva del Programma Proconve L8, che si concentra sulla riduzione dei gas organici non metanici (NMog) e degli ossidi di azoto (NOx). Pertanto, i marchi dovranno concentrarsi sulla riduzione delle emissioni di scarico.

Attualmente il motore a combustione impiega circa due minuti per riscaldarsi. Stellantis prevede di utilizzare il motore elettrico del sistema ibrido per riscaldare il catalizzatore, consentendo al veicolo di passare dalla fase catalitica fredda alla catalisi del gas senza fare affidamento sul motore a combustione per riscaldare il catalizzatore.

Non sono previsti miglioramenti in termini di potenza e coppia. Il motore Turbo 200 continuerà ad erogare 130 CV con etanolo e 125 CV con benzina, con una coppia di 20,4 kgfm per entrambi i carburanti. Tuttavia, il sistema Bio-Hybrid può fornire un ulteriore guadagno in potenza e coppia. La trasmissione continuerà ad essere il CVT, che simula sette marce. In futuro il sistema verrà utilizzato anche nel kit Turbo Flex 270 e nel cambio automatico a sei marce, ma in questo caso sarà a 48 Volt.