Fiat Fastback premiato con il Lowest Cost of Use Award 2024 in Brasile

Fiat è la casa automobilistica che vanta i modelli più venduti in Brasile in diversi segmenti. E i veicoli del marchio non sono riconosciuti solo per i risultati di vendita, ma si distinguono anche per i costi di gestione. Il Lowest Cost of Use Award 2024, realizzato da Quatro Rodas, ha nominato quattro prodotti Fiat tra i migliori nelle loro categorie in un sondaggio che prende in considerazione carburante, manutenzione e assicurazione annuale. Tra questi spicca il SUV coupé Fiat Fastback.

Il Lowest Cost of Use Award 2024 di Quatro Rodas quest’anno va a Fiat Fastback

Campione tra i SUV compatti, Fiat Fastback T200 Flex aggiunge questo riconoscimento ai dettagli che rendono il modello un vero successo: la migliore combinazione di design, prestazioni, sicurezza e tecnologia in un SUV coupé.

Riferimento nel segmento dei pick-up, Fiat è stata premiata con Strada, il veicolo più venduto in Brasile, e Toro, che ha occupato il secondo e terzo posto nella categoria Pickup rispettivamente con Strada Endurance 1.3 CP e Toro Freedom 1.3 Turbo Flex. Leader del segmento, i pick-up dimostrano competitività anche nei costi di manutenzione.

Infine, la Fiat Mobi, la berlina del marchio che figura tra i 10 veicoli più venduti nel Paese, è stata considerata uno dei modelli con il costo d’uso più basso della categoria nella sua versione Like 1.0. Dal 2016 la Mobi è un esempio di vettura democratica e questo vale anche per gli aspetti valutati dalla pubblicazione per il premio. Creato nel 2017 da Quatro Rodas, il premio Lowest Cost of Use è nato da un rapporto basato su una ricerca su quali auto pesano meno sul reddito dei brasiliani e continua a premiare diversi modelli nel corso degli anni.