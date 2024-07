Fiat si conferma leader in Germania nel segmento delle utilitarie

Le ultime statistiche dell’Autorità federale dei trasporti automobilistici (KBA) confermano: il marchio FIAT rimane leader di mercato per i veicoli piccoli ed economici in Germania. Nel primo semestre 2024 la Fiat 500 Elettrica si è piazzata al primo posto nelle immatricolazioni tra le piccole auto con trazione elettrica a batteria.

Con una quota del 24,5%, Fiat 500 ha conquistato nella prima metà dell’anno il primo posto nel segmento delle compatte

Circa un acquirente su tre (quota di mercato del 36 per cento) nel segmento mini BEV ha scelto la city car tecnologicamente innovativa e stilisticamente unica del marchio italiano. Solo nel mese di giugno la quota di mercato è salita addirittura al 60,5 per cento.

Tra gennaio e giugno la serie Fiat 500 è stata ancora una volta la bestseller dell’intero segmento A. Combinando tutti i tipi di propulsione, la serie ha raggiunto una quota di mercato del 24,5 per cento. Anche il mese di giugno è stato particolarmente positivo per la serie: la quota di mercato della Fiat 500 in questo periodo è stata del 30,8 per cento.

“FIAT ha mantenuto la sua posizione di numero 1 nel mercato tedesco delle auto piccole nella prima metà del 2024. La Fiat 500 era chiaramente al vertice sia tra i veicoli elettrici sia quando tutte le varianti di guida venivano considerate insieme. Dettaglio interessante: nella prima metà dell’anno, circa una Fiat 500 su quattro immatricolata in Germania era un modello elettrico. Vorrei ringraziare i clienti tedeschi per la grande fiducia che ripongono nella nostra elevata competenza in questo segmento di veicoli. Con gli ottimi risultati ottenuti da gennaio a giugno abbiamo creato le basi per un anno complessivamente positivo”, commenta Andreas Mayer, responsabile del marchio Fiat in Germania.