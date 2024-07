Lancia torna in Spagna con la nuova Ypsilon

Con la presentazione della Nuova Lancia Ypsilon e l’inizio delle prenotazioni, Lancia torna ufficialmente in Spagna. Le prime consegne della Nuova Ypsilon ai clienti avverranno a partire da ottobre.

Nel 2024, Lancia aprirà i suoi primi 10 showroom con 19 punti di assistenza post-vendita, situati nelle principali città spagnole. Nel 2025, Lancia amplierà la sua rete di distribuzione con l’apertura di altri 10 showroom. La Nuova Lancia Ypsilon sarà disponibile sia in versione ibrida che elettrica con una gamma completa, versatile ed efficiente, formata da tre allestimenti per tre diverse tipologie di clienti.

Con la nuova Ypsilon Lancia fa il suo ritorno anche in Spagna

La Nuova Lancia Ypsilon è leader nel segmento B delle berline premium, con la sua iconica firma luminosa, l’assistenza al parcheggio, il doppio display da 10,25″ con un’area di visualizzazione totale leader nel segmento e la guida autonoma di Livello 2, tutto di serie. Free2move Charge supporta la nuova vettura di Lancia con un ecosistema completo e integrato per la ricarica personalizzata e la gestione dell’energia, accessibile a tutti i clienti Lancia attraverso soluzioni semplici e competitive.

Oggi Lancia presenta alla Spagna anche la Nuova Lancia Ypsilon HF, la versione ad alte prestazioni della prima vettura della nuova era del marchio, e la Lancia Ypsilon Rally 4 HF, il modello con cui il marchio tornerà ufficialmente a gareggiare in Italia, nel 2025.

“Oggi è un’altra data importante nel Piano Rinascimento di Lancia, con il ritorno di Lancia in Spagna, storicamente uno dei Paesi più importanti per il marchio. Lancia torna in questo Paese con una solida rete di distribuzione, supportata da un team dedicato di venditori dedicati e certificati. L’entusiasmo che in Spagna circonda il marchio è un ottimo punto di partenza. La Nuova Lancia Ypsilon è la prima delle tre nuove auto nel piano strategico del marchio e segna il ritorno di Lancia in Europa, attraverso un processo di internazionalizzazione che mira a rendere Lancia un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel segmento premium europeo”, ha affermato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia.

“Oggi, Lancia è tornata in Spagna, con l’obiettivo di tornare alla sua posizione di lunga data in questo mercato: un marchio premium ed elegante con un tocco di sportività. La Lancia Ypsilon è ora pronta per essere immessa sul mercato con un design senza tempo e tecnologie semplici e all’avanguardia. Negli anni a venire, conosceremo di più auto iconiche, come Lancia Gamma e Lancia Delta. Lancia è tornata!” ha affermato Olivier Quilichini, Stellantis Premium Cluster Director per Spagna e Portogallo.