Nuova Fiat Campagnola: sarà questo il suo look?

Nuova Fiat Campagnola è un render del designer, architetto e creatore digitale Tommaso D’Amico che ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di una futura generazione del mitico modello. Agli inizi degli anni ’50, Fiat iniziò in segreto lo sviluppo di un veicolo a quattro ruote motrici, sotto la guida dell’ingegnere Giacosa, ispirato al fuoristrada americano Jeep. Il progetto, inizialmente chiamato “1101” e poi rinominato “Alpina”, divenne noto come “Campagnola”. Dopo la sua presentazione ufficiale alla Fiera del Levante di Bari nel 1951, iniziarono le prime consegne della versione militare e poco dopo anche della versione civile.

Ecco come potrebbe apparire una nuova Fiat Campagnola

Questo video render di Tommaso D’Amico altro non è che una una rivisitazione ultramoderna della mitica Fiat Campagnola aggiornata per il 2024. Il concept del modello si ispira alle versioni originali, integrando materiali all’avanguardia e moderne tecnologie. Le dimensioni leggermente aumentate del veicolo rendono la versione oggetto del render un’auto di peso significativo, con un’abitabilità migliorata e arricchita da materiali e finiture di alta qualità. All’interno, il quadro strumenti offre una serie completa di opzioni di ultima generazione e un sistema di infotainment particolarmente accattivante.

Al momento il possibile ritorno di una nuova Fiat Campagnola nella gamma della casa torinese non sembra probabile. Sono altri infatti i modelli che la casa italiana pensa di lanciare sul mercato per far crescere le sue immatricolazioni e conquistare preziose quote di mercato. Dopo la presentazione di Fiat Grande Panda il prossimo 11 luglio a Torino sarà la volta della nuova Fiat Multipla nel 2025 e di una Panda Fastback nel 2026.