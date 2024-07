Alfa Romeo Junior incontra i classici a Francoforte

La città di Francoforte è una meta frequente per i proprietari di auto d’epoca Alfa Romeo in tour nell’area del Reno-Meno. Domenica 14 luglio 2024, dalle 10 alle 18, sarà particolarmente interessante fare una deviazione a est di Francoforte, in Orber Str. 4a, Francoforte-Fechenheim. Qui si terrà il “Mercato Italiano”, un evento che vedrà la città classica come ospite d’onore. La nuova Alfa Romeo Junior sarà protagonista dell’evento in cui la casa del Biscione festeggia due anniversari importanti.

I visitatori potranno scoprire di più sulla nuova Alfa Romeo Junior e festeggiare gli anniversari di Giulietta Sprint e Alfetta GT

L’Alfa Romeo Giulietta Sprint festeggia il suo 70esimo compleanno. Presentata nel 1954, la coupé è oggi considerata una delle piccole sportive più eleganti di tutti i tempi. E l’Alfa Romeo Alfetta GT compie 50 anni. La coupé, progettata dalla leggenda del designer Giorgetto Giugiaro con una carrozzeria particolarmente a forma di cuneo, ebbe molto successo negli sport motoristici negli anni ’70 e ’80.

Sul posto sono disponibili posti auto per i visitatori che si recano al “Mercato Italiano” con la propria Alfa Romeo. I veicoli vengono presentati al pubblico da un presentatore all’ingresso. Fedele al motto “Punto d’incontro per gli amici dei veicoli e dello stile di vita italiani”, il “Mercato Italiano” offre anche prelibatezze culinarie come salsiccia o espresso.

Ricordiamo che Alfa Romeo Junior Elettrica è equipaggiata con una batteria agli ioni di litio da 54 kWh. La versione introduttiva Speciale, con una potenza di 115 kW (156 CV), offre un’autonomia di 410 chilometri nel ciclo WLTP e fino a 592 chilometri in guida cittadina. Grazie alla ricarica rapida da 100 kW in corrente continua, la batteria può passare dal 10% all’80% in meno di 30 minuti.

La nuova Alfa Romeo Junior Ibrida utilizza la tecnologia Mild Hybrid, che combina un motore a combustione con un motore elettrico. Il motore a benzina da 1,2 litri sviluppa 100 kW (136 CV) ed è supportato in determinate condizioni di guida da un motore elettrico da 21 kW, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 48 volt. Questa combinazione efficiente riduce il consumo di carburante e consente talvolta la guida esclusivamente elettrica. La batteria si ricarica durante la guida, ad esempio attraverso il recupero dell’energia in frenata.