Alfa Romeo Giulietta Sprint compie 70 anni

Quest’anno compie 70 anni, l’Alfa Romeo Giulietta – “la fidanzata d’Italia” – è un modello che ha fatto la storia dell’automobilismo e rimane ancora oggi un punto di riferimento per gli appassionati delle quattro ruote.

Fu presentata ufficialmente al pubblico il 21 aprile 1954, al Salone di Torino, nella sola versione coupé. La Giulietta Sprint fece subito scalpore nei primi giorni del Motor Show, quando furono raccolti circa 2.000 ordini, un numero enorme per l’epoca. A due settimane dal lancio, nel cortile dello stabilimento del Portello fu organizzata un’anteprima per addetti ai lavori e autorità: due attori si lanciarono da un elicottero vestiti da Romeo e… Giulietta di Shakespeare.

Alfa Romeo Giulietta Sprint divenne la “fidanzata d’Italia” essendo la prima Alfa Romeo a prendere un nome di donna, conquistando rapidamente un pubblico per il quale fungeva da simbolo del boom economico. Quando la 100.001ª Giulietta berlina uscì dalle linee di produzione dello stabilimento del Portello, Giulietta Masina (musa di Federico Fellini) celebrò di persona questo importante traguardo produttivo; è stato il primo modello della casa automobilistica milanese a raggiungere un volume a sei cifre.

Protagonista della storia dell’epoca, la Giulietta è uno dei pilastri della storia del marchio. Alfa Romeo ha quindi deciso di realizzare un logo speciale per celebrare il suo 70 ° anniversario, ideato dal Centro Stile per supportare i diversi eventi che club e appassionati hanno organizzato in tutto il mondo.

Domenica 2 giugno il Museo Alfa Romeo festeggerà i 70 anni della Giulietta con diverse iniziative: alle 10.30 una sfilata riservata alle vetture Giulietta, seguita alle 11 da uno speciale Lezione backstage organizzata dal Museo che verterà sulla sua storia, con interventi di diversi relatori e il supporto di materiali conservati dal Centro di Documentazione. Nello stesso giorno verrà inaugurata al Museo anche la mostra “Giulietta, Fidanzata d’Italia”, che ripercorre le tappe fondamentali e le diverse versioni di una delle vetture più iconiche della sua epoca, che trasformò l’Alfa Romeo in un’importante azienda dell’industria automobilistica che lasciò un’impronta indelebile nella società, nel mondo dell’automobilismo e nella cultura dell’epoca. La mostra è realizzata in collaborazione con il Registro Italiano Alfa Romeo.

Sempre domenica 2 giugno, presso il Museo Alfa Romeo, il Registro Italiano Alfa Romeo ospita la terza edizione di RealAlfa, il concorso di restauro e conservazione dedicato a Maurizio Tabucchi. Una delle dieci categorie in gara è riservata alla Giulietta berlina e alla TI.

Questa domenica segnerà anche la conclusione del “70 ° Anniversario Tour” organizzato dal Registro Italiano Alfa Romeo: un convoglio di 70 Giulietta farà il giro del Lago di Garda, con tappa venerdì 31 maggio al suggestivo Santuario della Madonna della Corona sul Monte Baldo. Il giorno dopo, sabato 1 giugno, si scenderà dalla montagna fino al centro storico di Verona per un’imperdibile visita alla Casa di Giulietta. In serata il corteo della Giulietta si dirigerà verso Arese dove le sue vetture prenderanno parte alla sfilata sulla pista del Museo Alfa Romeo nella mattinata del 2 giugno.