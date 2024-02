Opel Combo Life 2024: ritorna in Europa il motore turbodiesel

L’arrivo in Europa del nuovo Opel Combo Life 2024 segna un importante ritorno della motorizzazione diesel nella gamma di questo modello. Dopo un periodo in cui la monovolume era disponibile esclusivamente in versione completamente elettrica, Opel riporta sul mercato spagnolo le varianti a gasolio.

Il nuovo Combo Life diesel, prodotto in Spagna, è ora disponibile presso le concessionarie locali, seguendo una strategia simile a quella adottata da Citroën e Peugeot, altri due brand di Stellantis. Il modello si presenta in due diversi allestimenti – Base e GS, disponibili anche in due lunghezze di carrozzeria: la versione standard L da 4,41 metri e quella XL da 4,76 metri. Entrambe offrono di serie cinque posti a sedere, con la possibilità di aggiungere una terza fila di sedili nella variante XL così da avere a disposizione sette posti.

Opel Combo Life 2024: ora la gamma include nuovamente un motore a gasolio

Analizzando l’equipaggiamento dell’Opel Combo Life 2024, troviamo nel modello Base caratteristiche di rilievo come airbag multipli, cerchi da 16”, fari a LED, sistema di infotainment con display tocuh da 10 pollici, Apple CarPlay, Android Auto e una serie di funzionalità dedicate a comfort e sicurezza. L’allestimento GS aggiunge ulteriori dotazioni, tra cui cerchi in alluminio da 16”, sedili anteriori regolabili in altezza, vetri posteriori oscurati e sensori di parcheggio anteriori.

Per quanto riguarda i prezzi in Spagna, la gamma parte da 29.151 euro per l’allestimento Base con il motore diesel da 1.5 litri, 100 CV e cambio manuale a 6 marce, fino ad arrivare a 34.919 euro per la versione GS XL con lo stesso motore ma da 130 CV e abbinato a una trasmissione automatica a 8 velocità.

Sotto il cofano, il nuovo Opel Combo Life offre un propulsore turbodiesel a quattro cilindri da 1.5 litri, disponibile in due varianti di potenza: 100 CV e 250 Nm e 130 CV e 300 Nm. Come detto, le i due powertrain sono abbinati a una trasmissione manuale a 6 velocità o automatica a 8 marce, tutte con configurazione a trazione anteriore.