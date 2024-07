Fiat festeggia i 45 anni della prima automobile al mondo alimentata a etanolo

Nel 1979, più precisamente il 5 luglio di quell’anno, Fiat do Brasil entrò nella storia con il lancio della prima automobile al mondo ad etanolo prodotta in serie, la Fiat 147. Soprannominata affettuosamente “Cachacinha”, per l’odore caratteristico che emanava dallo scarico, il modello rappresenta un’importante pietra miliare per l’ingegneria automobilistica brasiliana, che ha intensificato l’attenzione sullo sviluppo di tecnologie per veicoli più efficienti e meno inquinanti.

Fiat 147 è stata il primo modello prodotto nel Betim Automotive Complex e anche la prima automobile a etanolo prodotta in serie al mondo

“La Fiat 147 è un’icona che ha segnato la vita di migliaia di brasiliani. Inoltre, ha fatto la storia dell’industria automobilistica essendo il primo modello di serie al mondo con motore a etanolo. La sua eredità continua ancora oggi con la tecnologia flex engine, presente nella maggior parte della flotta brasiliana di veicoli leggeri. L’etanolo si è affermato come protagonista nel processo di decarbonizzazione del Paese in quanto è un carburante estremamente efficiente in termini di emissioni se si considera l’intero ciclo di vita dell’auto”, sottolinea Alexandre Aquino, vicepresidente del Marchio Fiat per il Sud America.

Riconosciuta per il suo spirito pionieristico nel settore automobilistico, la Fiat 147 fu il primo modello prodotto presso il Betim Automotive Complex, nel 1976. All’epoca, apportava una serie di innovazioni, come il motore trasversale, il piantone dello sterzo retrattile, i pneumatici radiali , parabrezza in vetro stratificato e ruota di scorta all’interno del vano motore, per sfruttare meglio lo spazio.

La storia della Fiat 147 alimentata a etanolo inizia nel 1976, quando iniziarono le ricerche e lo sviluppo del motore. Con la prima crisi petrolifera, iniziata nel 1973, i governi e le case automobilistiche di tutto il mondo iniziarono a cercare soluzioni per ridurre il consumo di derivati ​​del petrolio, come la benzina. Nel caso del Brasile, nel 1975 il governo federale istituì il programma ProÁlcool (Programma nazionale per l’alcol) con incentivi per la produzione di etanolo dalla canna da zucchero.

Sempre nel 1976, la prima partecipazione avvenne al Motor Show di San Paolo, quando il marchio espose un prototipo della 147 alimentata a etanolo con decine di migliaia di chilometri percorsi. L’anno successivo venne effettuato il miglioramento tecnico del prodotto e furono prodotte nuove unità, le quali furono sottoposte a vari test.

Nel settembre del 1978, una Fiat 147 effettuò quello che sarebbe stato il test definitivo per la realizzazione del primo motore brasiliano a etanolo: un viaggio di 12 giorni e 6.800 chilometri attraverso il Paese, con una media di oltre 500 chilometri al giorno, tre migliaia di chilometri su terra e variazioni climatiche superiori a 30 gradi.