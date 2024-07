Fiat Grande Panda o nuova Multipla: chi sarà più popolare nel mondo?

Fiat Grande Panda è l’ultima novità della casa italiana rivelata con le prime immagini senza veli nei giorni scorsi che sarà ufficialmente presentata il prossimo 11 luglio data in cui conosceremo prezzo, gamma di motori e allestimenti e anche quando si apriranno gli ordini. Le sorprese di Fiat sono destinate a continuare anche nei prossimi anni.

Chi farà più successo tra Fiat Grande Panda e la nuova Fiat Multipla?

Entro la fine del prossimo anno toccherà alla nuova Fiat Multipla debuttare. Questa sarà una versione allungata di Fiat Grande Panda. Infatti dovrebbe avere uno stile molto simile ma dimensioni intorno ai 4,4 metri. Anche per questa auto il rapporto qualità prezzo sarà molto elevato. Inoltre è previsto che ci saranno versioni a 5 e 7 posti. Entrambe saranno auto essenziali, pratiche e senza fronzoli con in gamma sia versioni elettriche che termiche.

In tanti si domandano quale delle due auto potrebbe avere più successo a livello globale. Entrambe infatti non saranno vendute solo in Europa ma anche in altri continenti come Sud America, Africa e Medio Oriente. Se in Europa sembra abbastanza scontato che la nuova Fiat Grande Panda tra le due possa essere quella a registrare il maggior numero di immatricolazioni, se si pensa al mondo intero la situazione potrebbe cambiare. Una vettura pratica e capiente come la nuova Fiat Multipla potrebbe risultare molto popolare in altre aree del mondo considerato si tratterà di un modello economico e funzionale.

Le idee più chiare le avremo quando finalmente anche questo secondo modello sarà svelato. Quello che è certo è che la gamma di Fiat con l’arrivo di queste due auto dovrebbe ricevere una bella iniezione ricostituente con le vendite che dovrebbero registrare nuovi picchi a livello globale. Vedremo dunque in proposito che novità ci saranno da parte di Fiat nel corso dei prossimi mesi. Comunque in fin dei conti chi sarà la più popolare al mondo lo scopriremo solo con il tempo.