Nuova Fiat Multipla o Fastback: quale sarà la più venduta?

Nuova Fiat Multipla e nuova Fiat Fastback saranno i prossimi due modelli ad arrivare nella gamma di Fiat e deriveranno dalla nuova famiglia di auto che nasce con la Fiat Grande Panda svelata con le prime immagini ufficiali nei giorni scorsi. Queste auto i cui nomi devono ancora essere confermati ufficialmente arriveranno sul mercato rispettivamente nel 2025 e nel 2026.

Chi venderà di più la nuova Fiat Multipla o la Panda Fastback?

La prima ad arrivare sarà la nuova Fiat Multipla nel 2025 che sarà seguita un anno dopo dalla nuova Fiat Panda fastback. La prima sarà prodotta in Marocco presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra. La seconda ancora non si sa. Secondo alcuni però potrebbe essere prodotta sempre a Kragujevac in Serbia dove è previsto per i prossimi anni l’arrivo di un secondo modello sempre di Fiat. La domanda che molti si fanno a proposito di questi due futuri modelli che saranno le prossime novità di Fiat riguarda il prezzo e soprattutto quale delle due alla fine riuscirà a diventare più popolare sul mercato.

Secondo i soliti bene informati in pole position vi sarebbe proprio la nuova Fiat Multipla che sarà un’auto pensata per chi cerca un veicolo conveniente e spazioso e di conseguenza dovrebbe essere lei tra i due modelli ad offrire le maggiori quote di mercato. Non bisogna pertò sottovalutare nemmeno la Panda fastback considerato che nascendo anche lei su piattaforma smart car dovrebbe avere un prezzo abbordabile cosa che unità ad un look accattivante da SUV coupé potrebbe darle enorme popolarità in Europa.