Nuova Alfa Romeo Giulia Cabrio: ipotesi di design per una versione che molti amerebbero

Nuova Alfa Romeo Giulia Cabrio è una di quelle versioni di Giulia che molti si augurano di vedere in futuro anche se in verità al momento sembra assai difficile che possa arrivare. Qui vi mostriamo un recente render del creatore digitale di Foggia Salvatore Lepore che ha immaginato in questa maniera la futura versione di Giulia Cabrio.

Ecco quale potrebbe essere il design di una nuova Alfa Romeo Giulia Cabrio

Nell’immaginare una nuova Alfa Romeo Giulia Cabrio l’autore di questo render si è ispirato al recente SUV Alfa Romeo Junior prendendo in prestito tutta una serie di elementi di design che hanno fatto il loro debutto proprio con questa vettura e che probabilmente ritroveremo nelle future auto della casa automobilistica del Biscione a cominciare dalla nuova Alfa Romeo Stelvio che debutterà nella seconda metà del prossimo anno e poi proseguendo con la nuova Alfa Romeo Giulia che invece sarà presentata nel corso della primavera del 2026.

Al momento sembra assai difficile che nella gamma della futura generazione di Giulia possa esserci spazio anche per una nuova Alfa Romeo Giulia Cabrio, ma come sempre si dice in questi casi la speranza è l’ultima a morire. La verità è che ormai auto di questo tipo hanno poco mercato e sono considerate di nicchia mentre come sappiamo Alfa Romeo per rilanciarsi in grande stile nel segmento premium del mercato auto punta su vetture che possano garantire alti volumi di vendita.

Infatti dopo Alfa Romeo Tonale e Junior sarà la volta delle nuove Stelvio e Giulia e poi a seguire nel 2027 e nel 2028 potrebbero arrivare un SUV di grandi dimensioni e forse anche una berlina compatta erede di Giulietta. E’ possibile che alla fine di queste due auto ne arrivi solo una. Molto dipenderà da come andranno le cose per il Biscione e da come si evolverà nel frattempo il mercato. Per quanto riguarda una nuova Alfa Giulia Cabrio sembra molto difficile, più facile il ritorno di una nuova Duetto ma solo in edizione limitatissima con il programma Bottega da cui è stata lanciata la nuova 33 Stradale.