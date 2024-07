Stellantis ha comunicato i risultati di vendita del secondo trimestre 2024 in Canada

Stellantis Canada ha registrato oggi 35.986 veicoli venduti nel secondo trimestre del 2024. Il volume complessivo delle vendite è diminuito del 26 per cento rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso, ma ha dimostrato un netto miglioramento trimestre su trimestre.

Stellantis in Canada registra una crescita del 12% trimestre su trimestre, con vendite totali nel secondo trimestre del 2024 in calo del 26% anno su anno

“Siamo incoraggiati dai progressi delle vendite del secondo trimestre, con aumenti per la stragrande maggioranza dei nostri marchi rispetto al primo trimestre”, ha affermato Jeff Hines, presidente – di Stellantis in Canada. “È una testimonianza della dedizione del nostro team e del duro lavoro dei nostri concessionari. Stiamo implementando strategicamente incentivi per soddisfare le esigenze dei clienti e nuovi entusiasmanti prodotti come la Fiat 500e completamente elettrica del 2024 stanno suscitando un notevole interesse, basandosi sul successo del suo programma di raccolta online”.

In quanto veicolo completamente elettrico con il prezzo di listino più basso del Canada nel 2024, la Fiat 500e ha totalizzato 272 vendite nel suo primo trimestre di disponibilità. La city car completamente elettrica offre un’autonomia di 227 chilometri e parte da $ 42.190, al netto degli incentivi federali e provinciali disponibili fino a $ 12.000 combinati.

Stellantis rimane il venditore numero 1 di minivan nel paese. Nel secondo trimestre del 2024, la Chrysler Grand Caravan di fabbricazione canadese ha segnato vendite di successo guidate dalla flotta commerciale. In combinazione con la vendita al dettaglio, sono state vendute 2.107 unità, con un aumento del 149% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. Dei minivan Chrysler Pacifica venduti nel secondo trimestre, il 21 per cento era il modello ibrido plug-in esclusivo del segmento, con un’autonomia completamente elettrica di oltre 50 chilometri.

Nei primi sei mesi del 2024, il marchio Dodge ha venduto più di 1.100 esemplari della nuovissima Hornet , che si fa strada nell’arena dei SUV compatti offrendo sia un’opzione sportiva a benzina che una potente ibrida plug-in R/T. Quasi il 40 per cento di quelle vendite di Hornet è derivato dal modello PHEV, che vanta un’impressionante autonomia elettrica di 53 km e un’entusiasmante funzione PowerShot per coppia istantanea e una spinta di 30 CV.

Tutti i veicoli del marchio Jeep hanno registrato aumenti di vendita rispetto al primo trimestre del 2024. La Jeep Compass ha continuato la sua forte performance: le vendite del SUV compatto e altamente capace sono aumentate del 5 per cento nel trimestre e del 40 per cento da inizio anno. La Jeep Grand Cherokee L a tre file adatta alle famiglie ha visto le vendite aumentare del 9 per cento fino al traguardo del primo semestre. La Jeep Wrangler 4xe ibrida plug-in ha catturato un quarto (25 per cento) di tutte le vendite di Wrangler nel secondo trimestre.

A maggio, il marchio Jeep si è lanciato nel segmento dei SUV elettrificati con la presentazione del suo primo veicolo elettrico a batteria (BEV) globale: la Jeep Wagoneer S Launch Edition 2024. Disponibile presso i concessionari del Quebec e della Columbia Britannica a partire dall’autunno del 2024, ha un prezzo iniziale di $ 91.790 e offre capacità 4xe, credenziali prestazionali impressionanti, un design aerodinamico elegante e tecnologia all’avanguardia con un’autonomia stimata di oltre 480 chilometri.

Sempre a proposito di Stellantis Ram Heavy Duty continua a stabilire nuovi standard per durata, prestazioni, comfort e tecnologia, con vendite in aumento del 9 per cento nel secondo trimestre del 2024. All’inizio del trimestre, il marchio Ram ha annunciato una nuova gamma di camion fuoristrada, rafforzando la sua posizione di produttore leader di camion pluripremiati in Nord America, tra cui il Ram 1500 RHO del 2025, che offre capacità e prestazioni fuoristrada migliorate con un aspetto aggressivo.

Le vendite del secondo trimestre del marchio Alfa Romeo sono aumentate del 24 per cento, alimentate dal nuovissimo CUV Tonale. Disponibile come PHEV, offre un’autonomia elettrica di 53 chilometri, segnando l’impegno del marchio per l’elettrificazione pur rimanendo fedele alla sua tradizione di prestazioni. Tonale PHEV ha rappresentato il 66 per cento delle vendite totali del marchio nel secondo trimestre.