Autocarri e furgoni Alfa Romeo: design e prestazioni al servizio del trasporto

Alfa Romeo è attualmente nota soprattutto per le sue auto ad elevate prestazioni caratterizzate da un design sportivo e finiture lussuose. Nonostante ciò, nel corso del XX secolo, la casa automobilistica del Biscione si impegnò anche nella progettazione e produzione di veicoli commerciali quali furgoni, camion e autobus, oltre che di trattori e attrezzature agricole. Questa diversificazione delle attività continuò fino al 1988.

Nel corso della sua storia Alfa Romeo ha prodotto tutte le tipologie di veicoli commerciali e industriali, compresi camion e trattori

Nel 1910 quella che allora si chiamava Alfa diede i primi segnali del suo DNA sportivo con il lancio del modello da 24 CV, pensato sia per la guida su strada che per le competizioni ai massimi livelli. Tuttavia, qualche anno dopo, la situazione geopolitica non invitava più ad acquistare auto ad alte prestazioni. Con l’arrivo di Nicola Romeo come azionista dell’azienda nel 1915, iniziò la produzione di autocarri, mezzi di trasporto e motori per un cliente che ne aveva grande bisogno durante la Prima Guerra Mondiale: l’Esercito Italiano.

Tra i prodotti che in quegli anni venivano assemblati al Portello spiccava il trattore Titan per pezzi d’artiglieria, su disegno americano. Con l’arrivo dell’Armistizio nel 1918, Nicola Romeo approfittò della frase biblica che invita a trasformare le spade in vomeri e decise di trasformarlo in un trattore per uso agricolo e non esitò a battezzarlo con il suo cognome, Romeo, che fungeva anche da slogan pubblicitario per una macchina “Robusta, Operosa, Maneggevole, Económica e Ottima”. Il Trattore Romeo era equipaggiato con un motore a kerosene da 12/25 HP a due cilindri orizzontali. Contribuì a meccanizzare la campagna italiana tra il 1918 e il 1921.

In quegli anni Nicola Romeo acquisisce aziende e stabilimenti di attrezzature automobilistiche e ferroviarie, che lo aiuteranno a diversificare le attività dell’Alfa Romeo. Negli anni ’30, questo comparto industriale servirà a tornare alla produzione di veicoli industriali, con pietre miliari come l’autobus Bussing 50 nel 1931 o il camion T85G, che vincerà il Challenge Roma-Bruxelles-Parigi. Durante la seconda guerra mondiale la produzione si concentrò sulle versioni militari di questi modelli.

Nel primo dopoguerra il Biscione continuò con la produzione di veicoli pesanti, come l’800 e il 900, dotati di motore diesel da 8,7 litri e velocità massima di 50 km/h. Contemporaneamente furono sviluppati modelli polivalenti e fuoristrada, come l’Alfa Romeo Matta, un piccolo veicolo da ricognizione 4×4 per uso militare e civile presente nel catalogo della marca tra il 1952 e il 1954 ed equipaggiato con un motore da 1.884 cm 3 e 65 CV. Inoltre si è lavorato su veicoli quali filobus, per i sistemi di trasporto pubblico delle città italiane ed europee.

Gli anni Cinquanta furono segnati anche dal lancio di un veicolo commerciale multiuso che finì per avere risalto spagnolo: l’Alfa Romeo Romeo o Autotutto. Questo furgone ebbe un grande successo nell’Italia del “Miracolo Economico” per la sua affidabilità e prestazioni. Comodo e innovativo grazie alla trazione anteriore, la sua gamma era camaleontica, con versioni pensate per famiglie numerose, commercianti di vari settori e aziende di ogni tipo e carrozzerie furgone, pick-up, combi, minibus, ambulanza o camper.

Capace di caricare una tonnellata in uno spazio di 5,85 m 3 o di ospitare comodamente fino a 11 passeggeri, attirò l’attenzione di un gruppo di imprenditori spagnoli, che fondarono la società FADISA (Fábrica de Automóviles Diésel, SA) per fabbricarlo in Spagna, precisamente in uno stabilimento di Ávila di 28.000 m 2 , dove fu prodotto dal 1956 al 1967.