Jeep Avenger accompagna Donna Moderna in un format sulla parità di genere condotto da Paola Maugeri

Le auto sono sempre più presenti nei format mediatici. Jeep supporta il progetto “Libere e uguali. Per una nuova idea di parità” realizzato da Donna Moderna. Questa iniziativa, contro la discriminazione di genere, si giova della presenza sul set della Jeep Avenger. A bordo del noto SUV, che detiene il primato di vendite della specie in Italia, le protagoniste raccontano la propria svolta, con la conduzione di Paola Maugeri. Tutto ciò nell’ambito di un progetto speciale, realizzato da Donna Moderna, con la collaborazione scientifica dell’Università Statale di Milano e la consulenza di D.i.Re-Donne in rete contro la violenza.

La presentazione dell’iniziativa era avvenuta lo scorso 8 marzo nell’Aula Magna dell’ateneo milanese. Ora comincia a offrirsi alla meditazione del pubblico, su vari network. L’obiettivo è quello di aiutare a smantellare gli stereotipi e i pregiudizi che, ancora oggi, rendono imperfetta la formula della parità di genere. La nuova serie lanciata da Donna Moderna, in collaborazione con Jeep, vuole muovere le coscienze, per spingere la nostra società verso modelli più equi ed inclusivi, maggiormente rispettosi del mondo femminile. Così potrà prendere forma più concreta anche il tema della libertà, da oltre 80 anni caposaldo della casa automobilistica in quota Stellantis che supporta l’iniziativa.

Foto Jeep

Il programma di Paola Maugeri raccoglie testimonianze forti, di autonomia, rivendicazioni e scelte importanti delle protagoniste, intervistate a bordo della già citata Jeep Avenger. Queste le parole della nota conduttrice:

“La nostra vita è un viaggio che può prendere direzioni inaspettate. Lasciandoci talvolta confuse e disorientate”.

Lei, che ha fatto dei cambiamenti importanti e coraggiosi nella sua vita, è riuscita ora a far raccontare ad altre donne le svolte compiute nella loro. Sin da adesso, le video interviste girate a bordo di Jeep Avenger sono proposte alla riflessione del pubblico. Le si può vedere in 3 reel pubblicati in collaborazione con Jeep sui canali Instagram dei due brand.

Le storie si possono ascoltare anche in versione podcast su donnamoderna.com e sulle principali piattaforme audio. Ecco i link alla prima, alla seconda e alla terza clip del format “Libere e uguali. Per una nuova idea di parità”. Il progetto in collaborazione con Jeep continuerà a settembre con un appuntamento sul magazine Donna Moderna e sul sito donnamoderna.com, e con una serie di tavole rotonde. Queste le parole di Novella Varzi, Country Manager Jeep Italia: