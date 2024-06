Jeep Avenger: continua il successo, già 100 mila ordini

Jeep Avenger continua a ridefinire gli standard nel segmento altamente competitivo dei B-SUV del mercato europeo. Eletta “Auto dell’anno 2023”, questo veicolo unico ha registrato ben 100.000 ordini dal suo lancio alla fine del 2022. Con questo traguardo, la Jeep Avenger, prodotta e commercializzata in Europa, continua a consolidare il suo status di pioniere nel segmento dei B-SUV, evidenziando il DNA del marchio Jeep fatto di libertà, avventura, passione e piacere di guida.

Eric Laforge, Responsabile del marchio Jeep nella Grande Europa, ha commentato: “Mentre celebriamo lo straordinario successo della Jeep Avenger, non è solo una questione di numeri o di soddisfazione; si tratta di un impegno incessante nel fornire ai clienti la libertà di scelta per soddisfare ogni esigenza di mobilità e offrire un’esperienza di guida senza precedenti. Con questi impressionanti 100.000 ordini, Avenger dimostra il nostro costante impegno per l’innovazione e la qualità, ridefinendo gli standard e stabilendone di nuovi e lasciando un segno indelebile nel segmento dei B-SUV e oltre”.

Il superamento di questa soglia di 100.000 ordini è merito dell’immagine che Jeep Avenger trasmette, come una delle più efficaci espressioni di libertà da sempre associata al marchio Jeep. Questa “libertà di scelta” soddisfa le diverse esigenze degli automobilisti, offrendo un’ampia possibilità di scelta e si traduce in una gamma di tre motori, due tipologie di cambio e, presto, la possibilità della trazione integrale. Dopo la versione Avenger 100% elettrica, la prima Jeep ad avere un motore del genere e che ha segnato una svolta significativa verso una mobilità più pulita, poi l’introduzione di un motore a benzina, l’offerta Avenger si è ampliata a fine 2023 con la commercializzazione del Versione e-ibrida. A breve, entro la fine del 2024, la gamma sarà completata dall’attesissima Avenger 4xe, sottolineando così la propria voglia di innovare in un settore automobilistico molto competitivo. Il successo di Avenger è ulteriormente sottolineato dalle notevoli performance della versione 100% elettrica, che rappresenta il 25% delle vendite totali.

Jeep ha introdotto Avenger e-Hybrid come modello per consentire ai clienti di entrare senza problemi nel mondo dell’elettrificazione. Dotato di un avanzato sistema ibrido a 48 volt, Avenger e-Hybrid offre un’esperienza simile a quella di un veicolo completamente ibrido. Il propulsore comprende un motore a combustione interna da 100 CV abbinato a un motore elettrico da 21 kW (28 CV) integrato nel cambio automatico a doppia frizione a sei velocità. Questa configurazione include un alternatore-avviamento da 48 volt, garantendo una transizione graduale alla propulsione elettrica e riducendo ulteriormente le emissioni di CO 2.

La batteria agli ioni di litio da 0,9 kWh della versione e-Hybrid, posizionata sotto il sedile del conducente, mantiene lo spazio dell’abitacolo lo stesso della versione a benzina. Il veicolo passa in modo intelligente da un tipo di propulsione all’altro in base alle condizioni di guida in tempo reale, al livello di carica della batteria e ad altri parametri monitorati, garantendo prestazioni eccezionali in diversi scenari di guida. Questo sistema intelligente si adatta in modo fluido alle esigenze della strada, sia nella silenziosa modalità completamente elettrica all’avviamento, nell’efficiente modalità ibrida a velocità di crociera o utilizzando la potenza del motore a combustione durante l’accelerazione.

L’introduzione della Jeep Avenger 4xe, i cui ordini dovrebbero essere aperti entro il quarto trimestre del 2024, rappresenta un’importante pietra miliare per il marchio, rappresentando un importante passo avanti sia in termini di termini di tecnologia e design. Questo modello è dotato di un propulsore innovativo che combina i vantaggi di un sistema ibrido con la tecnologia di trazione integrale all’avanguardia. Al centro di questa configurazione c’è un innovativo sistema ibrido da 48 V, costituito da un motore turbo da 1,2 litri che sviluppa 136 CV, integrato da due motori elettrici da 21 kW (28 CV) posizionati nella parte anteriore e posteriore.

Jeep Avenger 4xe è dotata di un sistema di trazione integrale intelligente, che garantisce che la trazione integrale sia sempre disponibile quando necessario. A bassa velocità la trazione sulle quattro ruote è permanente, con distribuzione 50/50. A velocità media (tra 30 e 90 km/h), la trasmissione sull’asse posteriore si attiva solo su richiesta. Da notare che anche a coppia zero, il motore elettrico posteriore rimane collegato alle ruote posteriori in caso di improvvisa necessità. Quando è inserita la trazione integrale, la ripartizione della coppia si basa sulla domanda effettiva, con una ripartizione potenziale fino a 50/50. A velocità elevate (oltre 90 km/h), la trasmissione alle ruote anteriori diventa permanente e il motore elettrico posteriore si disinnesta dall’asse per ridurre al minimo il consumo di carburante.

Il sistema Selec-Terrain dell’Avenger 4xe consente al conducente di selezionare la modalità di guida appropriata per ogni situazione: Auto, che offre la trazione integrale solo su richiesta, ideale per la guida quotidiana con emissioni di CO minime; Snow, che offre un migliore controllo della stabilità e una trazione integrale intelligente per viaggiare in sicurezza sulle strade invernali; Sand&Mud (Sand & Mud), adatto ai terreni accidentati con specifica gestione del cambio marcia e controllo della trazione; e Sport, che massimizza la potenza e la coppia del sistema 4xe, ulteriormente potenziate dall’e-Boost sulle ruote posteriori.

Jeep Avenger continua ad evolversi e a ispirare, ma il suo viaggio è lungi dall’essere finito. Con l’imminente lancio della Jeep Avenger 4xe e i continui progressi nella tecnologia ibrida, Jeep® non solo soddisfa le esigenze degli automobilisti di oggi, ma plasma anche il futuro del marchio Jeep® in Europa.