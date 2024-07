Fiat Titano registra una crescita delle vendite del 159% a giugno 2024

Come vi abbiamo scritto in precedenza, sin dal suo lancio, Fiat Titano ha incontrato difficoltà nel raggiungere i concessionari e nel soddisfare le richieste di ordini in Sud America. Decisivo da questo punto di vista è stato lo sciopero dell’Ibama, responsabile del rilascio dei certificati ambientali per i veicoli importati. Vale la pena notare che la produzione del pick-up destinato al Brasile avviene in Uruguay. Tra i suoi principali concorrenti figurano il leader Toyota Hilux, Chevrolet S10, Nissan Frontier, Ford Ranger e Volkswagen Amarok . Il pick-up è disponibile in tre varianti di finitura, con prezzi compresi tra R$ 219.900,00 e R$ 259.990,00.

Finalmente a giugno 2024 Fiat Titano sembra aver ingranato la quarta

Nel mese di giugno, secondo i dati Fenabrave fino al 28, la Fiat Titano ha registrato la vendita di 675 unità. Questo numero rappresenta una crescita significativa del 159,6% rispetto a maggio. Nonostante questo notevole aumento, il pikcup non rientra ancora tra i modelli più venduti. Tuttavia, si è avvicinata molto alla Volkswagen Amarok , che ha venduto 702 unità, alla Mitsubishi L200, con 774 unità vendute e alla Nissan Frontier, che ha raggiunto la soglia di 781 unità vendute.

Oltre il buon risultato di Fiat Titano che sembra stia finalmente risolvendo i suoi problemi la casa italiana registra altre buone notizie. Fiat Strada si è imposto tra i pick-up più venduti nel mercato brasiliano. Prodotto a Betim, Minas Gerais, questo modello ha venduto 7.519 unità con un lieve calo rispetto a maggio.

Tornando invece a Fiat Titano ricordiamo che questa vettura è equipaggiata con un motore 2.2 turbodiesel in tutte le sue varianti. Questo motore è in grado di generare una potenza di 180 CV a 3.750 giri al minuto.

Secondo i dati forniti da Inmetro, il consumo di carburante della Fiat Titano è di 9,6 km/litro sia in città che in autostrada con cambio manuale. Con il cambio automatico il consumo è di 8,5 km/litro in città e 9,2 km/litro in autostrada. La vettura di Fiat può raggiungere la velocità di 100 km/h in soli 12,4 secondi, mentre la velocità massima è di 175 km/h. Il modello inoltre ha una capacità di carico di 1.020 kg e le sue dimensioni sono: il passo si estende a 3.180 mm, garantendo stabilità e comfort. L’ altezza da terra è di 214 mm e la lunghezza del pick-up raggiunge i 5.331 mm, mentre la larghezza è di 1.925 mm e l’altezza raggiunge i 1.835 mm.