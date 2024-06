Fiat Titano: svelata la nuova campagna pubblicitaria

Fattoria, agricoltura e tradizione. È in questo clima che Fiat ha scelto per la sua campagna di lancio della nuova Fiat Titano. Mettendo in risalto il rapporto familiare, il film è ambientato su “Coração Sertanejo”, un successo musicale brasiliano famoso nell’interno del paese. Con un tocco emotivo, la campagna ha debuttato in televisione venerdì scorso (14 giugno), durante la pausa del Jornal Nacional. Realizzato dall’agenzia Leo Burnett TM, agenzia del Gruppo Publicis, il filmato da 30″ mette in risalto l’agricoltura, la tradizione familiare e, naturalmente, le caratteristiche del Titano, come il motore turbodiesel, la trazione 4X4, la telecamera fuoristrada a 360º e la benna più grande della categoria.

Svelata la nuova campagna pubblicitaria di lancio di Fiat Titano

“La Fiat ha una lunga tradizione nel mercato dei pick-up. Con l’arrivo del Nuovo Fiat Titano la famiglia è cresciuta e il marchio ha iniziato a coprire praticamente l’intero segmento. Per celebrare il debutto di Fiat tra i D-pickup, abbiamo lanciato un’entusiasmante campagna che mette in risalto questo patrimonio Inoltre, non ci sarebbe ambiente migliore della campagna, dove le tradizioni si tramandano di padre in figlio e, ovviamente, i camioncini fanno sempre parte di questa storia. Per finire, è stata scelta la canzone “Coração Sertanejo”. per rendere rock questo film, rafforzando il legame con le nostre radici”, sottolinea Frederico Battaglia, vicepresidente Marketing & Comunicazione di Stellantis per il Sud America.

Con una serie di inserzioni su open TV, la comunicazione comprende anche vignette da 5 e 10 secondi mostrate durante la sponsorizzazione delle partite in diretta su Globo e SporTV, oltre ad apparire in tutta la programmazione di Globo, SBT, Record e Bandeirantes (open TV) e su Jovem Pan News, CNN, Globo News e Record News (Pay TV). Vale la pena ricordare che la clip è stata proiettata anche durante la pausa della soap opera delle 21 (Renascer) sabato (15/06) e Fantástico domenica (16/06). Inoltre, la campagna sarà trasmessa anche durante le pause dei programmi incentrati sul mondo agricolo, come Globo Rural e Terraviva. E poi sarà presente anche sui social, sui profili Fiat e nei progetti di contenuti.

Ambientato in una fattoria, il film mette in luce la passione per la campagna tramandata di generazione in generazione. Mentre si gode la proprietà di famiglia, un padre racconta alla figlia come tutta la loro storia è iniziata con i suoi bisnonni. Tutto questo accade mentre sono a bordo della Nuova Fiat Titano. Tra scene del passato e del presente, il padre guida la Fiat Titano, attraversando una strada agricola sconnessa. In un momento di nostalgia, racconta a sua figlia di come il suo bisnonno costruì la fattoria dal nulla e di come suo nonno in seguito fece crescere la proprietà sotto il sole e la pioggia.

Il pick-up, che segna anche la successione della famiglia dei pick-up Fiat, passa con disinvoltura sulle rocce e sul fango che trova sulla strada. Nel frattempo, il padre afferma che tocca a sua figlia fare la storia, proprio come i suoi antenati. “La Fiat fa parte della vita dei brasiliani. Quasi ogni famiglia ha o ha avuto un’auto di marca nel garage. Così, per celebrare il debutto di Fiat in un nuovo segmento di D-pickup, abbiamo deciso di raccontare la storia di una famiglia, che attraverso una nuova generazione di agricoltori, intraprende insieme a Fiat una nuova storia, aprendo nuovi sentieri in campagna”, spiega Lígia Mendes, Direttore Creativo di Leo Burnett.

Per completare la strategia pubblicitaria del pick-up, Fiat ha invitato un team di creatori a testare tutte le caratteristiche del Titano. Pertanto, la campagna guadagna visibilità anche sui social media con contenuti di influencer come Rafa Kalimann e il cantante Felipe Araújo.