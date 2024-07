Fiat Panda è l’auto che si svaluta meno in Italia

Fiat Panda, che qui vi mostriamo in alcune foto spia di Gabetz Spy Unit, è salita alla ribalta di recente con la presentazione della sua nuova generazione Grande Panda che sarà presentata ufficialmente il prossimo 11 luglio. Ma questa auto fa parlare di se anche per altri motivi. Di recente è emerso che l’attuale generazione del modello che continuerà ad essere prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano almeno fino al 2029 è l’auto che in Italia si svaluta di meno nel mercato dell’usato.

Fiat Panda secondo uno studio di Carvago è l’auto che si svaluta meno nel nostro paese

Si tratta del risultato di un’indagine che è stata realizzata da Carvago che ha cercato di capire quali siano al momento le auto in Italia che si svalutano di meno. Di solito, il valore di un’automobile nuova diminuisce del 15% nel primo anno di possesso. Ad esempio, se oggi acquistiamo un’auto per 10.000 euro, è probabile che a luglio 2025 il suo valore sia intorno a 8.500 euro. Negli anni successivi, continua a deprezzarsi al ritmo del 10 per cento annuo. Dopo cinque anni, generalmente, l’auto perde circa la metà del suo valore iniziale. Quindi, l’auto acquistata oggi varrà circa 5.000 euro fra cinque anni. Dopo dieci anni, il deprezzamento può arrivare al 70-80 per cento, anche se questo può variare notevolmente in base al modello, al chilometraggio e soprattutto alle condizioni dell’automobile.

Lo studio evidenza che le city car sono le auto che si svalutano di meno nel nostro paese. Tra queste un ruolo di leader lo ha proprio Fiat Panda. La popolare utilitaria di Fiat perde circa il 3 per cento di valore ogni anno e dunque si tratta di un vero e proprio caso da studiare. Questo soprattutto se si considera che questa auto è presente sul mercato da 44 anni.

Occorre dire che probabilmente tra le cause di una svalutazione così lieve anche il fatto che ormai di auto piccole con motore termico come Fiat Panda ce ne sono sempre meno in giro. Anche questo dunque contribuisce a mantenere stabile il valore del modello. Da segnalare che al contrario l’auto che si svaluta maggiormente in Italia è attualmente la Range Rover. Tra le elettriche invece bene Fiat 500e male Tesla Model 3 e Smart ForTwo EQ.