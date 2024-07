Fiat Panda 2024: stravolgimento nei nomi della gamma

La gamma di Fiat Panda 2024 subirà un cambio di nomi importante. Nei prossimi mesi infatti ci saranno ben tre diversi tipi di Panda con nomi diversi. Ci riferiamo alla Panda Classic, alla Pandina e alla Grande Panda. Innanzi tutto dobbiamo specificare che la Panda attuale uscirà di scena a breve con l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti sugli ADAS obbligatori. Dunque questa auto verrà sostituita da un nuovo modello con le ultime novità in termini di sicurezza. Questa vettura verrà chiamata Fiat Panda Classic che sarà la Panda base.

Oltre a questa auto nella gamma di Fiat Panda 2024 troverà spazio anche la Pandina che è stata svelata lo scorso 29 febbraio. Questa auto che inizialmente sembrava essere la nuova versione di Panda, di fatto è solo un allestimento che andrà a sostituire la Cross. Infine il terzo modello ad arrivare sarà presentato ufficialmente il prossimo 11 luglio. Ci riferiamo ovviamente alla nuova Fiat Grande Panda di cui nei giorni scorsi abbiamo visto le prime immagini ufficiali.

Di questa auto al momento non sappiamo se il nome definitivo sarà davvero quello di Fiat Grande Panda. Sappiamo solo che nella carrozzeria dell’auto appare solo il nome Panda ma manca Grande. Vedremo in proposito che notizie arriveranno nei prossimi giorni. Quello che pare scontato è che la gamma di Fiat Panda 2024 nei prossimi anni continuerà ad avere un ruolo di primo piano all’interno della gamma della principale casa automobilistica italiana sia per la versione nuova che per il vecchio modello che continuerà ad essere prodotto a Pomigliano almeno fino al 2029.