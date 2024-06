Fiat Grande Panda: video esclusivo tra le strade di Torino

Fiat Grande Panda è stata avvistata ieri per le strade di Torino nella versione entry level con carrozzeria di colore rosso. Si è trattata della prima volta che l’auto è stata avvistata in questo colore e in strada. Oggi vi mostriamo un video pubblicato da Panero Auto Torino sul proprio profilo di TikTok in cui vi vede la vettura mentre si muove per le strade di Torino. In questo filmato è possibile vedere la vettura da tutte le angolazioni e apprezzare il suo design che ricorda quello della prima generazione di Panda come del resto aveva anticipato lo stesso numero uno di Fiat, l’amministratore delegato Olivier Francois.

A Torino avvistata in un video la versione entry level della nuova Fiat Grande Panda

Fiat Grande Panda sembra ormai non avere più segreti in attesa del debutto ufficiale del prossimo 11 luglio dove si spera che finalmente conosceremo anche prezzi, gamma di motori e allestimenti. La vettura sarà prodotta a Kragujevac in Serbia a partire dalla seconda metà del prossimo mese di luglio. Gli ordini si apriranno probabilmente poco dopo l’11 luglio Le prime consegne dovrebbero avvenire nel corso del prossimo autunno o al massimo agli inizi dell’inverno. La vettura nasce su piattaforma smart car di Stellantis è lunga 3,99 metri e darà origine ad una nuova famiglia di auto a cui seguirà anche la nuova Fiat Multipla.

Per quanto riguarda i motori certa la presenza di un mild hybrid 48 Volt da 100 cavalli e una elettrica con un motore da 113 cv e circa 320 km di autonomia. La versione elettrica disporrà di una batteria LFP da 44 kWh come la recente Citroen e-C3. Guardando queste immagini che mostrano la versione base della nuova Fiat Grande Panda in molti hanno notato una certa somiglianza con la prima Panda specie di profilo.