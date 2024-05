Torna la nuova Alfa Romeo Giulietta o la nuova Alfetta? Ecco cosa sappiamo

Per quanto riguarda il futuro di Alfa Romeo si parla con insistenza del ritorno di una berlina nel segmento C del mercato per affiancare Alfa Romeo Tonale. Insomma parliamo di una nuova Alfa Romeo Giulietta o comunque di una sua erede. Questo ritorno dovrebbe avvenire non molto presto. Si parla del 2027 o forse addirittura del 2028. Inoltre non è al momento chiaro se questa auto sarà venduta in tutto il mondo come il resto della gamma della casa automobilistica del Biscione o solo in Europa. Questa soluzione del resto era stata prospettata dallo stesso CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato lo scorso anno.

Ad affiancare Alfa Romeo Tonale sarà la nuova Alfa Romeo Giulietta o la nuova Alfetta?

Quello che sembra abbastanza probabile è che comunque qualcosa bolle in pentola. Dunque alla fine una nuova Alfa Romeo Giulietta o una nuova Alfetta alla fine potrebbe effettivamente arrivare. L’auto molto probabilmente sarebbe prodotta in Italia su piattaforma STLA Medium. Essa avrebbe una lunghezza intorno ai 4,5 metri. La vettura dovrebbe essere solo elettrica e probabilmente avrà anche una versione Quadrifoglio. Questa ancora una volta sarà la top di gamma.

Di questa futura berlina dello storico marchio milanese sappiamo che avrà uno stile molto sportivo e aerodinamico come del resto tutte le future auto del Biscione con la coda tronca e uno stile da berlina coupè. Proprio per questo tipo non appare così scontato che tale auto, che comunque arriverà solo se nel frattempo le cose per Alfa Romeo saranno andate per il verso giusto, posso effettivamente chiamarsi nuova Alfa Romeo Giulietta.

Pare che Alfa Romeo sia più propensa a chiamare questa auto in una maniera diversa da nuova Alfa Romeo Giulietta. Qualcuno ipotizza che si possa utilizzare il nome di nuova Alfetta, altri addirittura vociferano del nome di nuova Alfa Romeo Brera. Al momento però la vettura non è stata ancora approvato da Stellantis e dunque bisognerà aspettare ancora un po’ per scoprire quale sarà effettivamente il nome scelto per questa auto.