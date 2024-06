Fiat Topolino: aperti gli ordini in Spagna

Fiat Topolino arriva sulle strade spagnole pronta a portare agilità e libertà nella mobilità urbana. Tra il 1936 e il 1955, la Fiat 500 “Topolino”, soprannominata per le sue dimensioni, le forme e la posizione dei fari anteriori, fu un fenomeno nel mondo automobilistico europeo. Le sue dimensioni compatte, i suoi due posti con la possibilità di un terzo nella parte posteriore e il suo prezzo accessibile sono fondamentali. È stata la prima macchina per molte persone. In Spagna ha dato il nome addirittura alle “Topolino Girls”, una tribù urbana degli anni ’40 e ’50, composta da donne giovani, sofisticate e sempre alla moda. Le “fashion Victim” del momento.

Disponibile a partire da 9.890 euro la Fiat Topolino apre il suo portafoglio ordini in Spagna

Fiat volge lo sguardo a quel modello mitico, da cui riprende gli elementi più essenziali della sua filosofia, come le dimensioni ridotte ideali per le strette vie delle città del Vecchio Continente, il design amichevole e il prezzo accessibile, per portare il Il concetto di Fiat Topolino ai giorni nostri, con il valore aggiunto della mobilità elettrica, al posto del suo leggendario motore a benzina da 569 cm 3 .

La prima cosa che attira la tua attenzione quando vedi la nuova generazione della Fiat Topolino è il suo stile casual, allegro e contemporaneo, ma con un tocco vintage. Le cromature, i fari rotondi e i paraurti anteriore e posteriore ricordano immediatamente la Topolino del 1936 e i suoi illustri successori degli anni ’50: le classiche Fiat 500 e 600. Una sensazione evocata anche da dettagli come la forma del posteriore e le luci posteriori.

La praticità è l’idea che ha guidato il team di progettazione Fiat nella creazione della Topolino di oggi. Dotata di un motore 100% elettrico con tutti i vantaggi dell’etichetta “Zero” per muoversi tra le vie del centro, offre un’autonomia di 75 km, più che sufficienti per la stragrande maggioranza degli spostamenti urbani. La sua velocità massima di 45 km/h è in linea con i limiti di 30 km/h, e convive nel modo più amichevole con le biciclette delle nostre città. Particolarmente curato anche il tempo di ricarica, che può raggiungere il 100% in meno di quattro ore. La sua omologazione come quadriciclo ne consente la guida a partire dai 15 anni.

Fiat Topolino

Per la commercializzazione della Fiat Topolino, il marchio torinese ha avviato un processo di vendita completamente online che si distingue sia per la sua semplicità che per la sua sicurezza e trasparenza. Con un’interfaccia ispirata ai siti di e-commerce, l’esperienza è semplice e accessibile. In ogni momento qualsiasi tipo di dubbio potrà essere risolto con le informazioni presenti in pagina, il configuratore 3D o il supporto del team commerciale. E’ posibile anche definire il finanziamento ed effettuare il pagamento iniziale. Per la prima volta viene offerto il tracciamento passo passo dal momento dell’ordine fino alla consegna a domicilio attraverso il sito web, la posta elettronica e il contatto con lo staff Fiat.