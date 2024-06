Ferrari potrebbe far pagare un abbonamento ai suoi clienti per cambiare batteria ogni 8 anni

Ferrari, che l’anno prossimo lancerà sul mercato la sua prima auto elettrica, potrebbe cercare di offrire una garanzia estesa per alleviare la preoccupazione del proprietario di una batteria scarica, oltre a creare un nuova fonte di reddito per l’azienda. Nelle scorse ore Bloomberg ha riferito che la casa automobilistica del cavallino rampante ha intenzione di offrire una garanzia estesa per le batterie sia per i suoi veicoli elettrici che per quelli ibridi. La garanzia verrà offerta come abbonamento annuale dal costo di circa 7.000 euro.

Sempre secondo Bloomberg, la garanzia estesa della Ferrari coprirà tutti i difetti della batteria, nonché la regolare sostituzione programmata della stessa ogni otto anni, assicurando che non vi sia alcuna perdita di prestazioni nel tempo dovuta al degrado della batteria. Analogamente alle attuali estensioni di garanzia della Ferrari, il livello di sicurezza offerto dall’estensione di garanzia sulla batteria dovrebbe contribuire a mantenere il valore di rivendita, soprattutto con il lancio di un numero maggiore di modelli elettrici.

Si pensa che l’abbonamento alla batteria sia un’iniziativa dell’amministratore delegato Benedetto Vigna volta a creare nuovi flussi di entrate. Oltre alla speranza che possa giovare ai valori di rivendita, Ferrari ritiene che l’abbonamento aiuterà a convincere i clienti a passare dai modelli a combustione pura.

Di serie, i nuovi modelli Ferrari sono dotati di una garanzia standard di tre anni, il che è piuttosto poco considerando quanto sono costosi i modelli del marchio. Anche i modelli ibridi hanno una garanzia di tre anni, ma la batteria e i componenti correlati sono coperti da una garanzia più lunga di cinque anni. Altri produttori di automobili offrono i loro ibridi e veicoli elettrici con garanzie di batteria di otto anni.

Ferrari non ha detto molto sul suo primo EV, a parte il fatto che il veicolo che si pensa sia un altro SUV debutterà alla fine del 2025 ed entrerà in produzione all’inizio dell’anno successivo nel nuovo stabilimento E-Building inaugurato la scorsa settimana. Situato accanto allo stabilimento esistente della Ferrari a Maranello, l’E-Building sarà utilizzato per veicoli a benzina, ibridi ed elettrici, nonché per componenti come batterie e motori elettrici. La capacità extra fornita dall’impianto consentirà alla casa automobilistica del cavallino rampante di aumentare potenzialmente la produzione annuale a circa 20.000 veicoli, rispetto ai circa 14.000 attuali.