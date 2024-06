Opel Frontera: nel 2025 una versione sport?

Opel Frontera Sport è un render pubblicato nelle scorse ore dal sito francese auto-moto e realizzato dal creatore digitale Julien Jodry che immagina così una versione più sportiva del recente SUV di Opel. Questa auto avrebbe molto in comune con la Citroen Basalt una vettura che sarà venduta in America Latina ma che a quanto pare potrebbe arrivare anche dalle nostre parti.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto di una futura Opel Frontera Sport che potrebbe arrivare nei prossimi anni

Ricordiamo che anche Fiat sta lavorando ad un SUV coupé che potrebbe arrivare nel 2026 e che si potrebbe chiamare nuova Fiat Fastback. Dunque questi tre modelli che nascerebbero su piattaforma smart car potrebbero essere gemellati. Ovviamente non possiamo escludere che alla fine venga usato un nome diverso e non quello di Opel Frontera Sport.

Nei mesi scorsi Opel ha svelato la nuova Frontera riportando sul mercato un nome mitico che negli anni 90 era stato adottato da un celebre fuoristrada. L’arrivo di una nuova Opel Frontera Sport sarebbe dunque la classica cieligina sulla torta di una gamma Opel sempre più completa e sempre più prossima all’elettrificazione che nei prossimi anni potrebbe regalare belle soddisfazioni alla casa automobilistica tedesca che fa parte del gruppo Stellantis.

Vedremo dunque che notizie arriveranno in proposito e se davvero in futuro ci sarà spazio per un simile modello nella gamma di Opel o se alla fine saranno altri i piani del brand originario di Russelsheim.