Ferrari 296 GTS: ecco la versione di Novitec

Novitec ha recentemente personalizzato la Ferrari 296 GTS, l’ultima supercar di Maranello ad essere sottoposta al loro trattamento, seguendo l’esempio della coupé 296 GTB dell’anno precedente. Questa esotica vettura elettrificata ora vanta un lieve aumento di potenza, aggiunte discrete in fibra di carbonio, nuove ruote, sospensioni ribassate e uno scarico più sportivo, particolarmente godibile con il tetto abbassato.

Novitec svela la sua Ferrari 296 GTS

Novitec rimane fedele al suo approccio leggero rispetto alla versione originale della super car della Ferrari. Il labbro anteriore, le minigonne laterali, le calotte degli specchietti, la guarnizione della presa laterale, il diffusore e lo spoiler a coda d’anatra sono realizzati in carbonio nudo, con una finitura sigillante lucida. Il tuner offre anche una copertura per la telecamera per la retromarcia con un aspetto coordinato. L’elemento più sorprendente sono i nuovi cerchi in lega Novitec NF10 prodotti in collaborazione con Vossen. Misurano 21 pollici all’anteriore e 22 pollici al posteriore, presentano cinque doppie razze e 72 opzioni di colore disponibili con finitura superficiale spazzolata o lucidata.

Inoltre, una serie di molle sportive avvicina la supercar al suolo di 35 mm, migliorandone l’assetto ribassato e le credenziali di manovrabilità. Per proteggere le punte in fibra di carbonio, Novitec ha aggiunto un sistema idraulico che solleva l’asse anteriore di 40 mm. Per quanto riguarda il propulsore ibrido plug-in della Ferrari 296 GTS , Novitec porta la potenza combinata dagli 830 CV di serie a 868 CV. Naturalmente, il motore elettrico MGU-K rimane intatto e tutti i 38 CV extra provengono dal propulsore V6 twin-turbo da 2,9 litri.

L’incremento di potenza è stato ottenuto grazie a turbocompressori ottimizzati e un impianto di scarico ad alte prestazioni dotato di catalizzatori sportivi a 100 celle. Quest’ultimo produce un suono più profondo attraverso i terminali di scarico da 102 mm, che possono essere rivestiti in fibra di carbonio o placcati in oro fino 999. A seconda della configurazione scelta, il sistema di scarico può essere realizzato in acciaio inossidabile o Inconel. Inoltre, offre un migliore isolamento termico ed è disponibile con valvole a farfalla a controllo attivo. Infine segnaliamo anche che il tuner ha modificato anche gli interni che adesso dispongono di nuovi rivestimenti in pelle e Alcantara in qualsiasi colore desiderato.