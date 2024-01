Ferrari 296 GTB: Novitec svela la sua versione modificata

La Ferrari 296 GTB ha catturato l’attenzione per la sua tecnologia ibrida plug-in all’avanguardia. Novitec, noto per la sua maestria nel campo del tuning, ha elevato ulteriormente il livello di questo capolavoro della casa automobilistica modenese.

In primis, il tuner ha sviluppato varie componenti in fibra di carbonio a vista per la 296 GTB, non solo per impreziosirne l’estetica, ma anche per migliorare il carico aerodinamico, un aspetto cruciale per la stabilità di guida ad alte velocità.

Queste parti includono uno spoiler frontale per l’ingresso d’aria centrale del paraurti di serie e uno spoiler posteriore a coda d’anatra, progettati per bilanciare in modo ottimale l’aerodinamica tra l’asse anteriore e quello posteriore.

Ferrari 296 GTB: arriva il tuning di Novitec

In collaborazione con Vossen, Novitec ha creato una combinazione di cerchi/pneumatici dedicata, con diametri di 21” e 22”, per sfruttare al meglio lo spazio nei passaruota della Ferrari 296 GTB.

Per intensificare ulteriormente la dinamica di guida, il preparatore tedesco offre delle sospensioni opzionali con molle sportive o un kit coilover. Quest’ultimo è disponibile in diverse versioni, adatte sia per il modello standard che per la variante Assetto Fiorano.

Il cuore pulsante della supercar ibrida plug-in, il motore V6 biturbo, ha ricevuto un importante aggiornamento da parte di Novitec. Grazie agli iniettori turbo ad alta efficienza, abbinati a un impianto di scarico ad alte prestazioni e catalizzatori sportivi, si ottiene un incremento di potenza di 38 CV. Di conseguenza, la potenza complessiva del gruppo propulsore ibrido plug-in adesso è di 868 CV.

Un’innovazione particolarmente pratica è il sistema di sollevamento idraulico anteriore di Novitec, che permette di sollevare il muso della vettura di circa 40 mm per superare agevolmente dossi o rampe di parcheggi sotterranei.

Previste delle opzioni esclusive anche per l’abitacolo

Per quanto riguarda il sistema di scarico, l’azienda di tuning offre varianti in acciaio inossidabile o Inconel (un materiale avanzato usato anche in Formula 1), con opzione di placcatura in oro fine 999 per un controllo termico ottimizzato.

Oltre alle modifiche tecniche, Novitec arricchisce la Ferrari 296 GTB con opzioni esclusive per l’abitacolo, completando così la propria gamma di prodotti per questo capolavoro del costruttore di Maranello.

L’attenzione di Novitec all’aerodinamica si riflette nell’introduzione di pannelli in carbonio a vista per il vano motore, che incorniciano magnificamente sia il V6 che l’unità elettrica MGU-K, lasciando intatta quest’ultima.

I dettagli in carbonio estendono il loro tocco sportivo anche agli specchietti esterni e ai vetri laterali, oltre che ai condotti d’aria per il motore, sottolineando il dinamismo estetico del veicolo.

I cerchi Novitec NF11, prodotti con tecnologie all’avanguardia come la forgiatura e la lavorazione CNC, sono disponibili in una varietà di finiture superficiali e 72 colori. Questa personalizzazione, unita alla scelta di dimensioni specifiche per gli assi anteriore e posteriore, enfatizza ulteriormente la forma a cuneo della biposto. Infine, gli pneumatici ad alte prestazioni completano l’insieme, garantendo una presa eccezionale sulla strada.