Fiat Grande Panda: a Torino avvistata versione di colore rosso

Fiat Grande Panda è la grande sorpresa di questo 2024 per quanto riguarda il brand italiano di Stellantis. Fiat prima del debutto ufficiale del prossimo 11 luglio forse per anticipare eventuali foto leaked ha pubblicato le prime immagini senza veli del modello. Nelle scorse ore dal web è apparso un video pubblicato su Facebook dalla Pagina Panero Auto Torino in cui si vede un esemplare del modello per la prima volta con livrea di colore rosso. Questo è probabile che sarà uno dei colori più venduti tra quelli che saranno proposti da Fiat per la sua nuova auto che come vi abbiamo scritto sempre oggi inizierà ad essere prodotta a Kragujevac in Serbia a partire dalla seconda metà del prossimo mese di luglio.

Prime immagini con livrea rossa per la nuova Fiat Grande Panda

Fiat Grande Panda è considerato un modello fondamentale per il futuro di Fiat. Questa auto avrà prezzi molto competitivi sia nella versione termica che in quella elettrica al 100 per cento con l’obiettivo di democraticizzare la mobilità elettrica rendendola alla portata di tutti. Si dice infatti che la versione elettrica possa partire da circa 21 mila euro al netto di incentivi statali. La versione termica potrebbe invece avere un prezzo di partenza di poco inferiore ai 14 mila euro.

Questo è stato reso possibile grazie al fatto che la vettura utilizza la piattaforma smart car di Stellantis e batterie LFP. Ricordiamo inoltre che questa sarà un’auto globale che verrà venduta e prodotta anche in altri continenti tra cui il Sud America e dovrebbe chiamarsi nuova Fiat Argo.

Fiat Grande Panda inoltre sarà origine ad una nuova famiglia di auto di Fiat da cui deriveranno la nuova Fiat Multipla che debutterà nel corso del prossimo anno, la nuova Fiat Fastback che vedremo invece nel corso del 2026 e un pickup erede di Fiat Strada che sarà venduto non solo in Sud America ma anche dalle nostre parti e che debutterà nel 2027.