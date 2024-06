DS Automobiles pronte per l’E-Prix di Portland questo fine settimana

Per il secondo anno consecutivo, il Campionato mondiale ABB FIA Formula E visiterà Portland, Stati Uniti, questo fine settimana, il 29 e 30 giugno. DS Penske sarà senza dubbio una delle squadre più motivate in termini di punti, tra le 11 che partecipano a questo circuito veloce e ampio, con 12 curve su 3,1 km. DS Automobiles e Penske Autosport cercheranno di salire sul podio nel campionato a squadre e metteranno tutto il loro know-how al servizio della lotta per la leadership in questo doppio evento: la 13a e la 14a gara della stagione.

Per quanto riguarda i piloti, Stoffel Vandoorne e Jean Eric Vergne metteranno a frutto la loro esperienza per essere tra i leader durante il fine settimana. L’ambasciatore di DS Automobiles, Jean-Eric Vergne, è a soli 31 punti dal podio nella decima stagione ed è particolarmente determinato a far brillare il marchio premium francese.

Le gare di Portland inizieranno alle 23:00 CET il 29 e 30 giugno. Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance ha dichiarato nelle scorse ore: “Queste gare sono particolarmente importanti per noi. Ci sono più di 100 punti in palio prima della fine della stagione, quindi daremo tutto per assicurarci un posto sul podio finale della classifica a squadre”.

“Al momento siamo a soli tre punti da quel terzo posto, quindi in questo campionato tutto è possibile.Per quanto riguarda la classifica piloti, Jean Eric Vergne è a soli 31 punti dal podio finale. Conoscendo l’enorme talento e la determinazione del nostro campione, sono sicuro che avrà in serbo grandi gare per noi con ottimi risultati” ha concluso il numero uno del team di Formula E della casa automobilistica francese.