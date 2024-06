Jeep vince il “Modern Consumer Award for Excellence in Customer Service”

Aggiungendo un altro importante trofeo, il brand Jeep ha vinto il “Modern Consumer Award for Excellence in Customer Service” nella categoria “Vehicles – Luxury Cars”. La certificazione mira a riconoscere le migliori pratiche nel servizio al cliente e nelle relazioni con i consumatori in tutto il Brasile. La cerimonia del trofeo si è tenuta nella giornata di ieri, 25 giugno, nella città di San Paolo.

Giunto alla sua 25 esima edizione, il premio è assegnato dal Grupo Padrão, che pubblica la tradizionale rivista Consumidor Moderno ed è considerato dal settore come l’Oscar del servizio al consumatore brasiliano. La valutazione viene effettuata attentamente con studi condotti da CX Brain, un’unità di intelligence che ha incorporato lo Standard Intelligence Center (CIP), e in collaborazione con OnYou, viene effettuata l’analisi dei criteri fondamentali della Customer Experience (CX) nel loro insieme, garantendo un controllo di qualità nella raccolta dei dati.

Il marchio di riferimento del Paese nel settore dei SUV è tre volte campione di questo importante premio, ottenendo il meglio nel 2021 e nel 2023 in questa stessa categoria. Questa impresa rafforza l’impegno di Jeep nei confronti del consumatore brasiliano e il modo in cui il marchio ricerca sempre il meglio per i propri clienti, offrendo, oltre al servizio, un’esperienza eccezionale come confermato dagli stessi clienti che si dicono soddisfatti del trattamento ricevuto dal marchio di Stellantis.

Dunque per Jeep ancora una buona notizia dal Brasile, un mercato che si sta dimostrando molto generoso con la casa automobilistica americana che spera di entrare sempre più nel cuore dei consumatori di quel paese. Modelli quali Compass, Renegade e Commander stanno ottenendo ottimi risultati in quel paese come dimostrano da tempo i dati ufficiali di vendita di cui spesso vi parliamo nei nostri resoconti.