Jeep: la sua gamma elettrificata protagonista di Festibike 2024

La filosofia di Jeep si adatta perfettamente allo spirito avventuroso della mountain bike. Inoltre, con il lancio della sua gamma elettrificata, condivide con lo sport a due ruote la vocazione di essere un mezzo di trasporto sostenibile per una mobilità senza emissioni. Per questo motivo, il marchio americano ha voluto partecipare Festibike, uno degli eventi più importanti dell’universo della mountain bike in Spagna, che si è tenuto nella località madrilena di Villanueva del Pardillo e al quale ha partecipato il vincitore del Tour de France 2006, Óscar Pereiro.

Gli oltre 26.000 partecipanti a Festibike hanno potuto scoprire la gamma di veicoli elettrificati Jeep

I 26.000 visitatori del Festibike hanno potuto vedere da vicino alcuni dei modelli che compongono la gamma “Eco” e “Zero emissioni” di Jeep: le Jeep Avenger Electric ed e-Hybrid, e le ibride plug-in Jeep Grand Cherokee 4xe e Jeep Wrangler 4xe. La Jeep Avenger è soprattutto sinonimo di libertà, concentrata nel suo design, nella sua funzionalità, nella sua tecnologia e nelle sue prestazioni fuoristrada. Offre inoltre una maggiore libertà di accesso ai centri urbani grazie alle sue tre tipologie di motorizzazione. Questo modello è una delle poche alternative nel segmento dei B-SUV a poter offrire nello stesso catalogo versioni benzina, ibride MHEV e 100% elettriche, tutte affidabili e performanti.

La sua versione elettrica offre tutti i vantaggi dei veicoli a “emissioni zero”. Con un motore da 156 CV, con una coppia massima di 260 Nm per un’autonomia di 400 km, secondo il protocollo WLTP. La tecnologia Mild Hybrid e-Hybrid della Jeep Avenger garantisce una riduzione del 15% dei consumi e delle emissioni di CO2 rispetto alle equivalenti versioni a benzina. Unisce la potenza e l’agilità di un motore 1.2 turbo benzina da 100 CV alla fluidità di un motore elettrico da 15 kW (20 CV), il tutto gestito in modo efficiente da un cambio doppia frizione a 6 marce.

Anche lei al festbike 2024 Jeep Grand Cherokee è pioniera e punto di riferimento nella combinazione di concetti apparentemente opposti come lusso e SUV. Il suo elegante design esterno, le finiture di altissimo livello e le più avanzate tecnologie di comfort e sicurezza che lo caratterizzano non significano rinunciare alle prestazioni fuoristrada che gli permettono di affrontare i terreni più difficili senza complessi grazie ai vantaggi del plug-in 4xe motore ibrido, 4×4 e con potenza fino a 380 CV.

Con la sua avanzata tecnologia ibrida plug-in e un’autonomia elettrica che supera i 50 km nel ciclo urbano, la Jeep Wrangler 4xe è la compagna ideale per spremere tutto ciò che la città e i terreni selvaggi possono offrire, in modo efficiente e sostenibile. Grazie alla tecnologia 4xe, offre la trazione integrale in modalità “zero emissioni”, con 380 CV di potenza combinata e una coppia massima di 637 Nm.