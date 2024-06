Fiat Toro 2025 avrà tre versioni Flex e due Diesel

In Brasile Fiat Toro 2025 inizierà ad arrivare nella rete di concessionari della casa torinese nei prossimi giorni. Questo almeno secondo le ultime indiscrezioni trapelate dalla stampa specializzata di quel paese. Il pick-up sarà venduto in tre versioni Flex e due Diesel. L’Ultra continuerà come gamma del 2024, poiché sostituirà il motore diesel 2.0 con il motore 1.3 Turbo Flex nella seconda metà dell’anno. I prezzi per la gamma 2025 sono compresi tra R$ 148.490 e R$ 214.990. L’unica novità estetica della versione 2025 è la finitura della colonna “B”, che nella versione Volcano era in nero lucido ed ora è in nero opaco.

La gamma di motori di Fiat Toro 2025 che sta per arrivare nei concessionari disporrà di 5 diverse versioni

Tra le dotazioni di serie della Fiat Toro 2025 Endurance ci sono il Cluster Full Digital 7”, il sistema multimediale con touchscreen 7”; Apple CarPlay wireless e Android Auto wireless; Comandi vocali Bluetooth, MP3, radio AM/FM, ingresso aux, porta USB, sensore di parcheggio posteriore e firma DRL a LED.

La Toro Freedom 2025 è dotata di tutti gli equipaggiamenti Endurance e aggiunge climatizzatore bizona, telecamera posteriore, centro multimediale con schermo da 8,4″ con Apple CarPlay e Android Auto con connessione wireless, comandi vocali e Bluetooth, fari Full LED, fendinebbia LED e 17 ″ cerchi in lega con pneumatici 225/60 R17. Avrà anche l’opzionale Fiat Connect////Me con navigazione di bordo per un costo aggiuntivo di R$ 2.850.

Le versioni Volcano (Diesel e Flex) di Fiat Toro 2025 disporranno invece di tutti gli optional della Freedom e aggiungono Fiat Connect////Me, la piattaforma di servizi connessi del Marchio, che offre funzionalità come Wi-Fi, operazioni remote, informazioni sul veicolo , localizzazione, navigazione, assistenti di chiamata, sensore di parcheggio anteriore, sedile conducente regolabile elettricamente, luci ambientali a LED, specchietto retrovisore retrattile con luce pozzanghera, cerchi in lega da 18″ con pneumatici 225/60 R18 e caricabatterie a induzione.

Fiat Toro 2025 Volcano avrà due pacchetti opzionali: Il Black & Technology Design è disponibile solo per la versione Flex, aggiungendo griglia anteriore nera lucida, Overbum per nero, cerchi Volcano R18 verniciati di nero, logo Fiat oscurato (anteriore e posteriore), maniglia della porta in tinta con la carrozzeria e portapacchi nero.

Il pacchetto Technology è disponibile per le versioni Flex e Diesel. Aggiunge un sistema multimediale con touchscreen da 10″, wireless Apple CarPlay e wireless Android Auto, comandi vocali Bluetooth, MP3, radio AM/FM, ingresso aux, porta USB e AEB (frenata di emergenza autonoma), LDW (avviso di uscita corsia) e AHB (commutazione automatica degli abbaglianti) per un costo aggiuntivo di R$ 5.890,00.

Fiat Toro Ranch 2025 è dotato di tutte le dotazioni di serie del Volcano, tra cui la frenata di emergenza autonoma (AEB), l’avviso di deviazione dalla corsia (LDW), il cambio automatico dei fari (AHB), il centro multimediale con schermo da 10″ con Apple CarPlay e Android Auto con wireless. collegamento, Sant’Antonio cromato e pedane laterali cromate.

Fiat Toro 2025 ha due motorizzazioni. Il motore 1.3 Turbo 270 Flex eroga 185 CV con l’etanolo e 180 CV con la benzina. Questo motore è collegato ad un cambio automatico a sei rapporti e la trazione è 4×2. Continua ad equipaggiare le versioni Endurance, Freedom e Volcano. L’altra opzione è un 2.0 Turbo Diesel da 170 CV. È collegato ad un cambio automatico a nove rapporti e la trazione è 4×4.