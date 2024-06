Stellantis, le nuove leadership per il grande ritorno in Nord America

Non possiamo nascondercelo, la quota di mercato di Stellantis in Nord America è in calo. Si sta perdendo terreno nei confronti di altri grandi e importanti marchi, specie se parliamo di gruppi come General Motors. La casa automobilistica diretta dal CEO Carlos Tavares, però, ha messo in atto una strategia per invertire la rotta. Tutto parte dal cambio di passo ai vertici, quindi da un nuovo gruppo dirigente.

Negli ultimi mesi, l’azienda ha annunciato vari cambiamenti nel suo team esecutivo, e si sta parlando molto di come dirigere Stellantis in modo ancora più incisivo in questo mercato chiave. Sono arrivati, infatti, recentemente, un nuovo COO, nuovi CEO per i marchi Jeep, Dodge e Ram, e una nuova direzione marketing.

Carlos Zarlenga, nominato COO per il Nord America a febbraio, ha messo in chiaro i nuovi principi da seguire di qui in avanti durante la presentazione dell’Investor Day di Stellantis il 13 giugno. Zarlenga, infatti, ha dichiarato che Stellantis ha riorganizzato il proprio team di vendita, aumentando le risorse a contatto con i clienti.

Il COO per il Nord America ha enfatizzato la nomina più recente di Stellantis North America, Rajoielle Register, ora vicepresidente senior del marketing. “Abbiamo appena assunto un nuovo capo del marketing per il Nord America: siamo molto entusiasti di averla nel nostro team,” ha detto. “Pensiamo che faremo molte trasformazioni che avranno un grande impatto.” Con l’assunzione di Register, Stellantis vuole dare una svolta alle sue operazioni di marketing, sui social media, sul sito web, nell’analisi e nei media a pagamento, permettendo “un processo decisionale centralizzato a supporto di una cultura orientata ai risultati,” come recita un comunicato stampa.

Durante la presentazione, il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha anche evidenziato che ci sono ancora due “posizioni chiave” per cui trovare un giusto innesto in Nord America. “Continueremo a rafforzare il nostro pool di talenti in Nord America per essere competitivi ai massimi livelli,” ha affermato Tavares.

Le nuove nomine hanno visto, finora, in ordine: Rajoielle Register, vicepresidente senior marketing, Stellantis North America, dal 4 giugno; Chris Feuell, CEO del marchio Ram e Chrysler, dal 1° giugno; Matt McAlear, CEO del marchio Dodge, dal 1° giugno; Carlos Zarlenga, COO del Nord America, dal 1° febbraio; andando più indietro, Antonio Filosa, CEO del marchio Jeep, da novembre 2023.

Solo il mese scorso, Stellantis ha annunciato ulteriori stravolgimenti per quanto riguarda il suo team di leadership globale. L’azienda ha nominato Luca Napolitano responsabile delle vendite e del marketing, Olivier Bourges come responsabile dell’esperienza cliente, e Clara Ingen-Housz a capo dell’ufficio aziendale globale e degli affari pubblici. Bourges è subentrato a Richard Schwarzwald, ex chief customer experience officer, che si è dimesso recentemente, a maggio.