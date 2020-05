General Motors a lavoro su una nuova batteria con durata di oltre 1 milione di km

Non molto tempo fa è emersa la notizia che Tesla si sta avvicinando alla produzione di una batteria per auto elettriche capace di durare fino a 1 milione di km. Nelle scorse ore, General Motors ha dichiarato che è sul punto di fare la stessa cosa.

Durante una conferenza degli investitori tenutasi online, Doug Parks – vicepresidente esecutivo di GM – ha affermato che la casa automobilistica sta lavorando su delle batterie di nuova generazione che saranno ancora più avanzate della Ultium presentata a marzo.

General Motors: il produttore americano potrebbe anticipare Tesla sull’arrivo di una nuova batteria

Parks, inoltre, ha dichiarato che General Motors ha quasi completato la progettazione di questa nuova batteria a lunga durata. Le batterie Ultium sono uniche in quanto la particolare forma delle celle permette l’integrazione delle stesse sia verticalmente che orizzontalmente all’interno del pacco batterie. In questo modo, gli ingegneri possono ottimizzare al meglio lo storage e il layout delle batterie su ogni veicolo.

In aggiunta, la Ultium presenta una capacità che va da 50 kWh a 200 kWh, permettendo fino a 644 km o più di autonomia con ogni ricarica e sui veicoli che sono in grado di scattare da 0 a 96 km/h in soli 3 secondi.

La maggior parte dei prossimi veicoli elettrici di General Motors, dotati di batterie Ultium, avrà dei pacchi da 400V e una capacità di carica di fino a 200 kW. La piattaforma truck della casa automobilistica, invece, sarà caratterizzata da pacchi batterie da 800V e una capacità di ricarica rapida da 350 kW.

Mentre GM potrebbe essere vicina allo sviluppo di una batteria da 1 milione di km di durata per auto elettriche, Tesla sembra pronta ad annunciarla. Grazie a una partnership siglata con la cinese CATL, la speciale batteria del produttore di veicoli a zero emissioni potrebbe essere presentata in anteprima a bordo della Tesla Model 3 fabbricata in Cina entro la fine dell’anno o all’inizio del 2021.